Rus seyahat portalı, Rusya’nın Türkiye’deki bir üreticiden mandalina alımını neden durdurduğunu açıkladı

Rus seyahat portalı TURPROM’da çıkan bir haberde, Rusya’nın Türkiye’deki bir üreticiden mandalina alımını durdurmasının nedeninin, Ukrayna’nın Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı Bayraktar TB2 SİHA’sının kullanılması ile bağlantılı olduğu dile getirildi.

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı Türk Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanması Rusları kızdırdı.

Rus Seyahat portalı TURPROM'un gözlemcileri, Ankara ile Moskova arasındaki "mandalina savaşının" yakında başka bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundular.

Uzmanlara göre, iki ülke arasındaki çatışmanın bir sonraki aşaması ise Rus turistler. Uzmanlar, gerginliğin sürmesi halinde Rusya'nın Türkiye'ye giden Rus turistlere yasak getirilebileceği iddiasında bulundular.

“Üzüm, domates veya maden suyu ithalatını yasaklamak bizim için bir kural haline geldi. Bu eylemler siyasi bir çağrışım kazanıyor ”diyen Rus siyaset bilimci ve oryantalist Stanislav Tarasov, Rusya'nın Türkiye'den narenciye ithalatını durdurmasının Donbas'ta bir Türk insansız hava aracının saldırısıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Siyasi analist Andrei Marchukov ise, mandalina kanalının kapatılmasının ardından turizm kanalının da kapatılmasının mümkünü olduğunu belirterek, “Rusya Federasyonu'ndaki epidemiyolojik durum bunun için elverişli. Ve Türkiye'deki turizm sektörü büyük ölçüde Ruslara bağlı olduğu için böyle bir önlem ülke ekonomisine büyük zarar verecektir” dedi.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), ürünlerinde 'pestisit' (tarım ilacı) belirlenen bir Türk üreticiden mandalina alımını durdurdu.

Rospotrebnadzor'dan yapılan açıklamada, üretim yeri Türkiye olan bir grup mandalinada bir tür pestisit olan klorpirifos belirlendiği kaydedildi.

Söz konusu ürünlerde belirlenen pestisit oranının, 'izin verilen yasal seviyeyi aştığı' belirtilen açıklamada, bu sebeple ismi 'Fikret Değirmenci' olarak verilen üreticiden mandalina alımının 29 Ekim itibarıyla durdurulacağı kaydedildi.

Daha önce RIA haber ajansı bu haberi, 'Rospotrebnadzor, Türk mandalinalarının ülkeye girişini 29 Ekim'den itibaren durduruyor' şeklinde yayımlamıştı.

Söz konusu haberde, Türkiye'den geldiği belirlenen mandalinalarda yasal seviyeyi aşan düzeyde 'pestisit' bulunması nedeniyle 'Türkiye'de üretilen mandalinaların Rusya topraklarına girişinin yasaklanacağı' ifade edilmişti.

Fakat daha sonra haber, Türkiye Tarım Bakanlığı'ndan bir temsilcinin, 'Rusya'nın Türkiye'den mandalina alımını tamamen yasaklamadığı ve sadece bir üreticiden alımın durdurulacağı' yönündeki açıklamasını da içerecek biçimde güncellendi.

Kaynak: Novostivl, Sputnik

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.