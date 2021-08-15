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Rus Senatör Puşkov: ABD’nin Orta Doğu politikası tam bir felaket

Rus Senatör Aleksey Puşkov, Afganistan’daki olayların ABD’nin Orta Doğu’daki politikasının çöküşünün kanıtı olduğunu belirtti.

1 Saat Önce
2021-08-15 11:14:28
Rus Senatör Puşkov: ABD’nin Orta Doğu politikası tam bir felaket

Rus Senatör Aleksey Puşkov, Afganistan'daki olayların ABD'nin Orta Doğu'daki politikasının çöküşünün kanıtı olduğunu belirtti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, ABD'nin 21. yüzyılın başından bu yana Orta Doğu ülkelerini demokratikleştirmeye yönelik dış politikasının, Afganistan'daki son olayların gösterdiği gibi başarısızlıkla sonuçlandığını ifade etti.

Telegram kanalından açıklama yapan Puşkov, “2000'li yılların başında kendisini Yakın ve Orta Doğu'ya ‘demokratikleştirmekle' görevlendiren ABD'nin dış stratejisinin başarısızlığının derinliği ortada. İşte bu rotanın sonucu, tam bir felaket ve ABD'nin ‘demokrasi ihracı' stratejisine güçlü bir darbe. Afganistan'daki olaylar da bunun sıradaki teyidi” ifadelerini kullandı.

Rus senatör, militanlar peş peşe Afganistan'daki şehirleri ele geçirirken, Amerikalı yetkililerin Taliban'ın zaferinin henüz belirlenmediği yönündeki açıklamalarına şaşırdığına dikkat çekerek, Amerikalıların bu söylemlerinin, yenilgilerini ve Afganistan'dan hızla çekilmelerini haklı çıkarma girişimleriyle ilgili olduğunu vurguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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