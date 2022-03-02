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Rus Savunma Bakanlığı'ndan uyarı: Hepiniz cezalandırılacaksınız

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Konaşenkov, Ukraynalı askerlerin, esir düşen Rus askerlerine yapılan muameleye tepki göstererek, 'Arkadaşlarımıza işkence eden Ukraynalı nazilerin hepsinin yüzleri, sesleri, telefonları, koordinatları, IP adresleri belirleniyor. İşkencecilerin hepsi cezalandırılacak' dedi.

2 Saat Önce
2022-03-02 14:07:04
Rus Savunma Bakanlığı'ndan uyarı: Hepiniz cezalandırılacaksınız

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gazetecilere, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Esir düşen Rus askerlerine yapılan muameleye tepki gösteren Konaşenkov, "Maalesef, yoldaşlarımızdan bazıları öldürüldü veya yaralandı. Askerlerimize işkence eden Ukraynalı askerler, bulunup cezalandırılacak" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, “Ukraynalı savaş esirlerine gelince, Ukrayna ordusunun silah bırakan tüm askerlerine saygılı bir biçimde davranmaya devam edeceğiz. Silah bırakıp direniş göstermeyi durduran herkes ailelerine geri dönecek” dedi.

Konaşenkov şöyle devam etti:

“Ancak Ukraynalı nazilerin, esir düşen bazı Rusya askerlerine nasıl davrandıklarını biliyoruz. İşkence yöntemlerinin, Nazi Almanyası'ndaki kullanılanlarla aynı olduğunu görüyoruz. Şunun altını çizmek isterim ki, arkadaşlarımıza işkence eden Ukraynalı nazilerin hepsinin yüzleri, sesleri, telefonları, koordinatları, IP adresleri belirleniyor ve listeleri oluşturuluyor. Askerlerimizin istismarına karışan herkesin yazışmaları kaydedilmekte ve tespit edilmektedir. Hepiniz bulunacaksınız ve kaçınılmazla cezalandırılacaksınız.Aynısı, savaş esirlerine nasıl davranılması gerektiğini belirleyen anlaşmaları ihlal ederek, Rusya askerlerine işkence edilmesi emrini veren Kiev rejimi temsilcileri için de geçerli.”

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