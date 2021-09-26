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TIMETURK / DÜNYA / Rus savcılığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası hakkında inceleme başlattı

Rus savcılığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası hakkında inceleme başlattı

Rusya'nın Kuzey-Batı Ulaştırma Savcılığı, Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çarpıştığı kazayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

2 Saat Önce
2021-09-26 15:50:21
Rus savcılığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası hakkında inceleme başlattı

Savcılıktan yapılan açıklamada, "St. Petersburg Ulaştırma Savcılığı, İstanbul Boğazı'nda Rus bandıralı Rusich 10 ve Türk bandıralı Tahsin İmamoğlu gemilerinin çarpışmasıyla ilgili olarak seyir güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığına dair inceleme yapıyor" dendi.

'Voljskoe Parohodstvo' adlı şirkete ait Rusich 10 adlı kuru yük gemisinin Gemlik'ten Rusya'ya giderken Tahsin İmamoğlu adlı gemiyle çarpışmış, Rus tarafı kazanın nedeninin Türk gemisinde yaşanan dümen arızası olduğunu belirtmişti.

Kazaya ilişkin Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada, gemilerin kaza sonrası Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirlendiği ifade edilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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