'Rus savaş uçakları, Suriye’nin Türkiye sınırına yakın bölgelere konuşlanmaya başladı” iddiası

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye’nin kuzeyinde DSG/YPG’ye yönelik olası operasyon hazırlıkları sürerken, Şam rejimi ordusu ile destekçisi Rusya’nın olası harekat noktalarına yönelik askeri faaliyetleri de arttı. Kamışlı’daki askeri havaalanına, Rus savaş uçağı Su-35’in iniş yaptığına ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Suriye'nin kuzeyinde DSG/YPG'ye yönelik olası bir operasyon için “hazırlık” olarak nitelendirilen askeri sevkiyatları sürerken, rejim ordusu ile destekçisi Rusya'nın olası harekat noktalarına yönelik askeri faaliyetleri de arttı.

Bu süreçte “Rusya savaş uçaklarının Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgelere konuşlanmaya başladığı” iddiası ortaya atıldı. Bölgedeki aktivistler tarafından sosyal medyada, Kamışlı'da rejim ordusunun denetimindeki askeri havaalanına, Rus savaş uçağı Su-35'in iniş yaptığına ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

GÖRÜŞMEDEN SONRA HAREKAT

Rus medyasında TSK'nın olası harekatına ilişkin önemli bir iddia da yer aldı. Rus RIA Novosti'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Glasgow'da gerçekleşmesi beklenen görüşmelerinin ardından TSK, iki koldan kapsamlı harekata başlayacak.

Kaynak: milliyet.com.tr

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