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TIMETURK / DÜNYA / Rus savaş uçağı, Karadeniz'de ABD uçağına eşlik etti

Rus savaş uçağı, Karadeniz'de ABD uçağına eşlik etti

Rus savaş uçağının, ABD'ye ait keşif uçağına Karadeniz üzerinde eşlik ettiği bildirildi.

53 Dakika Önce
2021-12-10 19:28:56
Rus savaş uçağı, Karadeniz'de ABD uçağına eşlik etti

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD ordusuna ait Р-8А keşif uçağı Karadeniz'in uluslararası sular üzerinde uçuş yaptı.

Bunun için Rus "Su-30" savaş uçağının havalandığı ve Amerikan uçağına eşlik ettiği belirtildi.

Rus sınırlarının ihlal edilmesine izin verilmediği kaydedildi.

3 Rus "Su-27" savaş uçağının 9 Aralık'ta ABD'ye ait CL-600 "Artemis" ve RC-135 keşif uçakları, КС-135 tanker uçağı ile Fransa'ya ait "Rafale" ve "Mirage" savaş uçaklarına Karadeniz'in uluslararası sular üzerinde eşlik ettiği açıklanmıştı.

"Ukrayna gemisinin Kerç Boğazı'na doğru ilerlediği" iddiası

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), dün, Ukrayna donanmasına ait bir geminin Kerç Boğazı'na doğru ilerlediğini ve rota değiştirme talebine uymadığını öne sürmüştü. FSB, bu geminin rotasını geri çevirdiğini bildirmişti.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna merkezli Lb.ua sitesine yaptığı açıklamada, "Rus gizli servisinin bir kurtarma gemisini tehdit olarak görmesi şaşırtıcı. Azak Denizi, paylaşılan bir denizdir ve orada yasalara uygun şekilde bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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