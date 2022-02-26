Rus savaş uçağı düşürüldü! Zelenskiy'den kritik açıklama

Ukrayna'nın Vinnytsia İl Devlet İdaresi Başkanı Sergiy Borzov, Vinnytsia bölgesinde Kalinovka yakınlarında Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna'nın Vinnytsia İl Devlet İdaresi, Vinnytsia bölgesinde Kalinovka yakınlarında Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Zelenskiy: "Bu gece zor geçecek"

Ukrayna Devlet Başkanı ise video mesajında, "Bu gece gündüzden daha zor olacak. Gece şiddetli saldıracaklar, başkenti korumalıyız. Bu gece dayanmalıyız. Kimse neden çocuk kreşlerinin ve sivil yerleşim yerlerinin bombardımanlarla vurulduğunu izah edemeyecek" dedi.

Kiev'de yeniden patlama sesleri duyuldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitali Klitchko, kentin kuzeyindeki bir elektrik santralinin yakınında üç ila beş dakikalık beş patlamanın duyulduğunu söyledi.

Klitchko "Acil hizmetler devam ediyor. Ayrıntıları öğreniyoruz. Şu anki durum Kiev için tehdit edici. Sabaha karşı çok zor olacak" dedi.

Vitali Klitchko şehirdeki köprülerin koruma ve özel kontrol altına alındığını da sözlerine ekledi. AA .