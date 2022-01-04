Rus savaş jetlerinin pilotları Kırım’da eğitim görecek

Rusya, işgal ettiği Kırım’da kritik bir adım attı. Rus Kuzey Filosu’nda görev alan güverte tipi savaş uçağı pilotlarının Kırım’da eğitim görecekleri duyuruldu.

RIA Novosti Kırım'ın Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına dayandırdığı haberine göre Kuzey Filosu'nda görev alan Su-33 ve MiG-29K güverte tipi avcı uçaklarının mürettebatları, deniz savaş havacılık alaylarının personeline yönelik eğitim planına uygun olarak Rus işgali altındaki Kırım'da eğitim görecek.

Habere göre pilotlar, Amiral Kuznetsov ağır uçak gemisinin uçak kalkış güvertesini simüle eden kara simülatöründe becerilerini geliştirecek.

Geçen yıl bu eğitimler ağustos sonu itibarıyla başlayıp ekim ortalarına kadar devam etmişti. Daha önce Rusya'nın Stavropol bölgesinde Güney Askeri Bölge'nin birliklerinin göreceli düşmanın ateşine karşılık verme senaryosunun işlendiği tatbikat düzenledikleri açıklanmıştı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.