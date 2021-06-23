DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

24 saat uyumadan Antalya'ya bisikletle gitti
Konya'da 3 kız çocuğun yanarak öldüğü faciada kahreden detay
Playstation 5 DualSense kolu nasıl güncellenir?
Afganistan'a yeni asker gönderilecek mi? Bakan Akar açıkladı
Galatasaray'da görev dağılımı belli oldu
Fatih Tezcan, profiline 'enayi' yazıp 'bir süre yokum' dedi
YKS'ye kalem silgi getirmek yasak mı? YKS sınavına kalem alınıyor mu?
Beyrut Limanı patlaması soruşturmasında yeni gelişme
Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık mı? YKS için 26-27 Haziran'da nüfus müdürlükleri açık mı?
İkinci Berlin Konferansı başladı: Gündem Libya'daki kriz
AMD hangi model ekran kartlarına destek vermeyecek? AMD eski ekran kartlarına desteğini kesiyor mu?
ABD'nin sığınmacı kamplarındaki çocuklar anlattı: Cinsel istismara maruz kalıyoruz
BM’den Libya’da ateşkese uyulması çağrısı
TURYİD Başkanı Demirer: Müzik kısıtlaması kalkacak
Can Ataklı'dan 'kayıp 40 milyon lira' iddiası

Rus savaş gemisi, İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı

Rus savaş gemisi, İngiliz savaş gemisine karasularını ihlal ettiği gerekçesi ile uyarı ateşi açtı

ABONE OL

Google News - Timeturk
23.06.2021 14:58:40
Rus savaş gemisi, İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı

Bugün Karadeniz'de suları ısındıracak bir gelişme yaşandı. 14 Haziran günü İstanbul Boğazı'ndan geçen HMS Defender ile Hollanda'ya ait Everstsen savaş gemisi, Karadeniz'e doğru geçiş yapmıştı.  Rusya, NATO gemilerini adım adım izlerken Akdeniz'deki uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'ten havalanan F-35 jetleri Karadeniz'de seyreden gemilerle birlikte tatbikat yaptı. 23 Haziran tarihine gelindiğinde ise, Rusya karasularına yaklaştığı gerekçesiyle İngiliz gemisi HMS Defender'e savaş gemileri tarafından uyarı ateşi yapıldığını duyurdu. 

Rus Hükümeti: İngiliz savaş gemileri Rus karasularını 3 kilometre ihlal etmiştir!

İngiliz gemisinin Rusya sularına saat 11.52'de giriş yaptığını ve üç kilometre kadar ihlal gerçekleştirdiğini savunan Rusya Savunma Bakanlığı, saat 12.06 ve 12.08'de savaş gemileri tarafından uyarı ateşi açıldığını ilan etti. Kırım açıklarındaki gerilimde havalanan bir Rus Su-24M jeti ise HMS Defender'in güzergahına dört adet OFAB-250 bombası bıraktı. İngiltere'den henüz Rusya'nın uyarı ateşiyle ilgili bir açıklama yapılmış değil. Moskova ise, İngiltere Büyükelçiliği'nin askeri ataşesini olayın ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş