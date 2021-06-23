Rus savaş gemisi, İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı

Rus savaş gemisi, İngiliz savaş gemisine karasularını ihlal ettiği gerekçesi ile uyarı ateşi açtı

Bugün Karadeniz'de suları ısındıracak bir gelişme yaşandı. 14 Haziran günü İstanbul Boğazı'ndan geçen HMS Defender ile Hollanda'ya ait Everstsen savaş gemisi, Karadeniz'e doğru geçiş yapmıştı. Rusya, NATO gemilerini adım adım izlerken Akdeniz'deki uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'ten havalanan F-35 jetleri Karadeniz'de seyreden gemilerle birlikte tatbikat yaptı. 23 Haziran tarihine gelindiğinde ise, Rusya karasularına yaklaştığı gerekçesiyle İngiliz gemisi HMS Defender'e savaş gemileri tarafından uyarı ateşi yapıldığını duyurdu.

Rus Hükümeti: İngiliz savaş gemileri Rus karasularını 3 kilometre ihlal etmiştir!

İngiliz gemisinin Rusya sularına saat 11.52'de giriş yaptığını ve üç kilometre kadar ihlal gerçekleştirdiğini savunan Rusya Savunma Bakanlığı, saat 12.06 ve 12.08'de savaş gemileri tarafından uyarı ateşi açıldığını ilan etti. Kırım açıklarındaki gerilimde havalanan bir Rus Su-24M jeti ise HMS Defender'in güzergahına dört adet OFAB-250 bombası bıraktı. İngiltere'den henüz Rusya'nın uyarı ateşiyle ilgili bir açıklama yapılmış değil. Moskova ise, İngiltere Büyükelçiliği'nin askeri ataşesini olayın ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.