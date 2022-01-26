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Rus savaş gemileri Karadeniz’de tatbikat yapacak

Rusya Savunma Bakanlığı, 20’den fazla savaş gemisinin askeri tatbikat için Karadeniz’e girdiğini duyurdu.

29 Dakika Önce
2022-01-26 15:57:02
Rus savaş gemileri Karadeniz’de tatbikat yapacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “20'den fazla savaş gemisi, tatbikat için Karadeniz'de belirlenmiş bölgelere girmiştir.” bilgisi verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 20 Ocak'ta yapılan açıklamada, Rus donanmasının ocak ve şubat aylarında “sorumlu” olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceği bildirilmişti. AA .

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