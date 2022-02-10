Rus savaş gemileri ışıklarını kapatıp Boğaz'dan geçti

Rus donanmasına ait 3 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e yol aldı.

Rus donanmasına ait 3 savaş gemisi 8 Şubat'ta İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılmıştı. Dün de yine Rus donanmasına 3 savaş gemisi Boğaz'dan Karadeniz'e geçiş yaptı.

Kuzey filosuna bağlı 17 borda numaralı 'Pyotr Morgunov', 12 borda numaralı 'Olenegorskiy Gorniak' ve 16 borda numaralı 'Georgiy Pobedonosets' adlı gemiler, saat 20.30'dan itibaren peş peşe giriş yaparak Karadeniz'e doğru yol aldı.

Gemilere geçişleri sırasında Sahil Güvenlik botları da eşlik etti. .