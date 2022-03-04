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Rus satranç efsanesi Kasparov: Rusya'yı Taş Devri'ne döndürün

Eski dünya satranç şampiyonu Rus Garry Kasparov, Batılı ülkelere 'Rusya'nın Taş Devri'ne döndürülmesi' konusundan çağrıda bulundu.

2 Saat Önce
2022-03-04 11:14:53
Rus satranç efsanesi Kasparov: Rusya'yı Taş Devri'ne döndürün

Rus insan hakları aktivisti ve eski dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov; dünya güçlerine çağrıda bulunarak, Ukrayna'yı işgal eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı daha sert bir askeri ve ekonomik strateji benimsemeleri gerektiğini söyledi.

Kasparov; Reuters'e verdiği demeçte, Batı ülkelerini Moskova'daki büyükelçilerini geri çekmeye, Rusya'yı Interpol'den çıkarmaya ve Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge uygulamaya da çağırdı.

Moskova'da yaşadığı sırada Kremlin karşıtı muhalefet protesto hareketinde aktif rol oynayan New York merkezli İnsan Hakları Vakfı'nın eski başkanı Kasparov, Putin iktidardan indirilene kadar bölgede barış olamayacağını söyledi.

Kasparov ayrıca, "Putin'in 'asla yapmayacağı' şeylerin listesi çok uzadı. Hayal gücünün ötesinde savaş suçları işledi" diye konuştu.

ABD ve diğer NATO ülkeleri tarafından şimdiye kadar uygulanan yaptırımlar, Rusya'yı ekonomik açıdan eşi görülmemiş ölçüde izole etti. Birleşmiş Milletler'e göre, Rus birliklerinin 24 Şubat'ta sınırı geçmesinden bu yana yüzlerce Rus askeri ve Ukraynalı sivil öldürüldü ve 1 milyondan fazla mülteci kaçtı. .

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