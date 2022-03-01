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Rus saldırısında 70 Ukrayna askeri öldü

Ukrayna'nın Sumi eyaleti Okhtyrka kentindeki askeri birliğe, Rus ordusunca yapılan füze saldırısında yaklaşık 70 askerin hayatını kaybetti.

53 Dakika Önce
2022-03-01 11:55:45
Rus saldırısında 70 Ukrayna askeri öldü

Sumi Valisi Dmytro Zhyvytskyi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Okhtyrka kentindeki askeri birliğin Rus ordusu tarafından vurulduğunu, saldırıda yaklaşık 70 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği duyurdu.

Zhyvytskyi, ekiplerin ve gönüllülerin, askeri birliğin enkazında arama kurtarma çalışmaları yaptığını ifade etti.

Kentte Rus askerlerine ait de çok sayıda ceset bulunduğunu belirten Zhyvytskyi, bu cesetleri topladıklarını ve Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiklerini kaydetti. AA .

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