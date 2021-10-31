Rus Pravda’da yayınlanan analiz haberde, “Azerbaycan, Türkiye'nin desteğiyle 45 günde sadece Karabağ savunmasını kırmakla kalmadı, aynı zamanda neredeyse tam teknik üstünlük gösterdi” denildi.

Türk Bayraktar TB2 SİHA'larının Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki başarısının yankısı sürüyor. Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rus ayrılık güçlerine karşı Bayraktar TB2'nin kullanılması Rus basınında en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Rus Pravda'da çıkan bir analiz haberde ise itiraf gibi açıklama geldi. Gazete, “Azerbaycan Bayraktar TB2 SİHAları sayesinde 45 günde Karabağ'da Ermeni savunmasını kırdı” denildi.

Alexander Storum'un ‘pravda-ru' da yayımlanan, “Kiev, Donbass'ta Bayraktar'ı kullandı ve Kırım'ı tehdit etti. Nasıl cevap veririz?” başlıklı analiz haberde şu dikkat çekici yorumda bulunuldu:

“Türkiye'nin Ukrayna'ya teslim ettiği Bayraktar TB2 şok dronları Donbass'ta kullanıldı. Bu, Ukraynalı gönüllü Roman Donik tarafından açıklandı, daha sonra sözleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri liderliği tarafından gururla doğrulandı. İHA'lar, Granitnoye köyü yakınlarında 'ateşlendiği' iddia edilen topçuları imha etmek için kullanıldı. Bayraktar TB2'yi kullanmak için doğrudan emir, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valery Zaluzhny tarafından verildi” denildi.

Gazeteci Kots'un daha önce söylediği gibi, Ukrayna bu cihazları Azerbaycan'ın Transkafkasya'daki zaferinden sonra istedi. Bakü, neredeyse 30 yıldır dünyanın en büyük güçleri tarafından anahtarı seçilen sorunu hızla çözdü. Azerbaycan, Türkiye'nin desteğiyle 45 günde sadece Karabağ savunmasını kırmakla kalmadı, aynı zamanda neredeyse tam teknik üstünlük gösterdi.

Bakü'nün bu savaşı kazanmasına yardım eden Bayraktar insansız hava araçlarıydı. Azerbaycan onları son birkaç yıldır büyük miktarlarda satın alıyor. Etkililikleri, özellikle de "Donbas sorununa" askeri bir çözüm hayal eden generaller tarafından yeni fark edildi.

Bugün itibariyle Kiev'de 6 adet Türk Bayraktar İHA'sı ve onlar için 200 adet yüksek hassasiyetli füze bulunuyor. Bu yıl için resmi planlar arasında bu tür 5 ila 15 dron daha satın almak yer alıyor.

Ancak Ukrayna'nın, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) güçlerini şok insansız hava araçlarıyla yok etmesi için en az 50 Bayraktar'a ihtiyacı var. Bunun için de Kiev, bu insansız hava araçlarının Ankara ile Ukrayna topraklarında ortak üretimini organize etmeye hazır.

Kiev bu sorunu yavaş yavaş çözmek istedi, ancak Karabağ'daki savaştan sonra her şey önemli ölçüde hızlandı.

Soru şu ki, Zelensky en azından Donbass'ta bir operasyona girmeye cesaret edecek mi? Ve burada, ne yazık ki, buna hiç şüphe yok. Başka seçeneği yok, aksi takdirde Ukrayna tarihine "en korkak" başkan olarak geçecek.

Hatırlatalım, daha önce Türkiye'den satın alınan İHA'ların Ukrayna tarafından DPR ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne (LPR) karşı kullanılacağına dair korkular defalarca dile getirilmişti.

Methodichka kamuoyunun yazarları, "Erdoğan, Kırım'ı Ukrayna'nın toprağı olarak görüyor. Bayraktar TB2 SİHA'ları, Kiev'deki Bağımsızlık Günü geçit töreninin ana askeri" yıldızı "oluyor ve reklamlarda yeni İHA modifikasyonları Rus Pantsir hava savunma sistemlerini yok ediyor.”

Kaynak: pravda-ru

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