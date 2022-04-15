Rus politolog: 'Rusya'yı kaybetmek Türkiye'nin zararına olur'

Birleşmiş Milletler’de reforma gidilmesi halinde, Türkiye’nin de Rusya karşıtı olası yaptırımlara katılabileceğini belirten Rus politolog Vovt, bunun hem Rusya hem de Türkiye için problem yaratacağını öngördü.

“Birleşmiş Milletler'de Rusya karşıtı yaptırımların onaylanması düşük ihtimal, çünkü karar verecek olan Güvenlik Konseyinde Rusya da yer alıyor.” Bu öngörü ünlü Rus politolog Grigoriy Vovt'a ait.



Birleşmiş Milletler'de reforma gidilmesi halinde, Türkiye'nin de Rusya karşıtı olası yaptırımlara katılabileceğini belirten Vovt, bunun hem Rusya hem de Türkiye için problem yaratacağını öngördü.



Türkiye'nin NATO üyesi olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizen Rus politolog, “Türkiye ekonomik anlamda Rusya'ya çok fazla bağımlı ve böyle bir partneri kaybetmek onun için son derece zararlı olur” dedi.

Böyle bir durumda Rusya'nın da olumsuz etkileneceğine işaret eden Grigoriy Vovt, Türkiye'nin lojistik alanındaki önemine vurgu yaptı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'de Rusya karşıtı yaptırım kararı alınması halinde Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde buna uyacağını söylemişti.

Kaynak: turkrus.com .