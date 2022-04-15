DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İrem Kostakoğlu kimdir? İrem Kostakoğlu'nun katili Yunus Emre Albayrak öldü mü?
Berdimuhamedov, TDT Aksakallar Konseyi üyesi oldu
Mart ayında 134 bin 170 konut satıldı
Benzine zam var mı? 15 Nisan benzine zam mı geldi? 16 Nisan Mazota (dizele) zam yapılacak mı? (Brent petrol etkisi)
Rusya'dan çarpıcı Kiev açıklaması: Füze saldırılarını artıracağız!
Emniyet duyurdu: 29 organize suç örgütü çökertildi
Meteoroloji açıkladı! Tüm Türkiye’de bugünden itibaren değişiyor
Trafik sigortası aylık prim ne kadar artacak 2022? Zorunlu trafik sigortası her ay yüzde kaç artacak? Aylık artış oranı kaç oldu?
Besiciye 200 bin lira faizsiz kredi
''Putin her an nükleer silah kullanabilir''
15 Nisan Mazota zam mı geldi? Benzin ve motorine zam mı yapıldı? 16 Nisan Cumartesi Motorine zam var mı?
Kiralık ev fiyatlarında TÜFE ayarı kaçtı
Denizlerde av yasağı başladı
Sofya – İstanbul tren seferleri başlıyor
Altan Tan’a hapis cezası

İSTANBUL

19:50:00

İftar vakti

BURSA

19:49

04:49
19:49
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:33

04:35
19:33
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:16

04:19
19:16
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:59

04:01
18:59
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:47

03:58
18:47
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:50:00

İftar vakti

ANKARA

19:33

04:35
SAHUR
19:33
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Rus politolog: 'Rusya'yı kaybetmek Türkiye'nin zararına olur'

Rus politolog: 'Rusya'yı kaybetmek Türkiye'nin zararına olur'

Birleşmiş Milletler’de reforma gidilmesi halinde, Türkiye’nin de Rusya karşıtı olası yaptırımlara katılabileceğini belirten Rus politolog Vovt, bunun hem Rusya hem de Türkiye için problem yaratacağını öngördü.

2 Saat Önce
2022-04-15 08:33:48
Rus politolog: 'Rusya'yı kaybetmek Türkiye'nin zararına olur'

“Birleşmiş Milletler'de Rusya karşıtı yaptırımların onaylanması düşük ihtimal, çünkü karar verecek olan Güvenlik Konseyinde Rusya da yer alıyor.” Bu öngörü ünlü Rus politolog Grigoriy Vovt'a ait.

Birleşmiş Milletler'de reforma gidilmesi halinde, Türkiye'nin de Rusya karşıtı olası yaptırımlara katılabileceğini belirten Vovt, bunun hem Rusya hem de Türkiye için problem yaratacağını öngördü.

Türkiye'nin NATO üyesi olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizen Rus politolog, “Türkiye ekonomik anlamda Rusya'ya çok fazla bağımlı ve böyle bir partneri kaybetmek onun için son derece zararlı olur” dedi.
Böyle bir durumda Rusya'nın da olumsuz etkileneceğine işaret eden Grigoriy Vovt, Türkiye'nin lojistik alanındaki önemine vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'de Rusya karşıtı yaptırım kararı alınması halinde Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde buna uyacağını söylemişti.

Kaynak: turkrus.com .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş