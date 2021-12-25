Rus paralı askerleri Afrika’da

16 Avrupa hükümeti, Batı Afrika'nın Mali eyaletinde 'paralı askerlerin (wagner) konuşlandırılmasını kesin olarak kınayan' bir bildiri yayınladı.

Fransa, Birleşik Krallık, İtalya ve Almanya da dahil olmak üzere 16 hükümet, "Rusya Federasyonu hükümetinin Wagner grubunun Mali'de konuşlandırılmasına maddi destek sağlanmasına dahil olduğunun farkında olduklarını ve Rusya'yı sorumlu bir duruma geri dönmeye çağırdıklarını söyledi.

Ünlü bir Rus paramiliter şirketi olan Wagner grubu, daha önce doğu Ukrayna, Suriye, Libya, Mozambik ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştı.

CNN International'ın haberine göre, bu haftanın başlarında, uçuş izleme verileri, bir Rus Hava Kuvvetleri Tu-154'ün Libya'daki Bingazi'den Mali'nin başkenti Bamako'ya uçtuğunu gösterdi.

Uçak, Rus Hava Kuvvetleri 223. Uçuşuna aitti. Rusya Savunma Bakanlığı, 223.

Avrupa devletleri, Mali'ye konuşlandırmanın "Batı Afrika'daki güvenlik durumunu daha da kötüleştirebileceğine dikkat çekiyor.

Mali, binlerce sivili öldüren uzun süredir devam eden bir cihatçı isyanla karşı karşıya kaldı. Bir BM barış gücü misyonu olan MINUSMA, 150'den fazla askerinin hayatına mal olan şiddeti bastırmayı başaramadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.