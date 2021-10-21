Rus Oryantalist Isaev: Türkiye gerçekten değişti, geniş bir cephede ilerliyor, durdurmak zor

Rus oryantalist Isaev, “Türkiye, Kafkaslar, Orta Asya, Balkanlar ve Orta Doğu'da hem ekonomik hem de siyasi olarak geniş bir cephede ilerliyor. Türkler bugün Azerbaycan'ı kontrol ediyor ve Ermenistan'ı tehdit ediyor. Onları durdurmak zor. Durum gerçekten değişti” dedi.

Rus basını ve haber sitelerinde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili haber ve yorumlardaki artış dikkat çekiyor. Rus oryantalist Gumer Isaev, “Türkiye gerçekten değişti, geniş bir cephede ilerliyor, durdurmak zor” dedi.

Rus Rosbalt.ru sitesinde yayımlanan haberde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tartışmak zor. 50 yıl önce Türkiye, Sovyet Transkafkasya'da herhangi bir umut bile beslemiyordu ve bugün Türkler Azerbaycan'ı kontrol ediyor ve Ermenistan'ı tehdit ediyor. Durum gerçekten değişti” denildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın, iradelerini tüm dünyaya dikte eden "bir avuç ülke" - İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri hakkındaki sözleri yanlış yorumlanabilir.” Bu görüş, St. Petersburg Çağdaş Ortadoğu Araştırmaları Merkezi başkanı Gumer Isaev tarafından bir Rosbalt muhabiriyle yaptığı röportajda dile getirildi.

Gumer Isaev şunları söyledi: “Öncelikle çevirmenlerle iletişime geçmemiz ve Erdoğan tarafından kelimenin tam olarak ne kullanıldığını netleştirmemiz gerekiyor. Bu, Türkçe'den garip bir çevirinin ve bunun tersinin kurbanı olduğumuz ilk sefer değil - en azından düşürülen Rus uçağı için ‘özür' ifadesini hatırlayın. Kremlin daha sonra ‘Üzgünüm' duydu, ama aslında ‘Üzgünüm' idi.

Aynı zamanda Erdoğan'ın popülist olduğu, söyleminin her zaman sert ve kışkırtıcı olduğu açık. Bununla birlikte, ilk önce Batı'ya-ABD'ye ve Fransa'ya karşı geldi.

Neredeyse 80 yıl önce sona eren savaşın galiplerinin BM Güvenlik Konseyi'nde veto hakkına sahip olmasından pek çok ülkenin memnun olmadığı bir sır değil. Ve Erdoğan kesinlikle dünya siyasetinde değişen koşullara işaret ediyor. Bu arada, onunla tartışmak zor. 50 yıl önce Türkiye, Sovyet Transkafkasya'da herhangi bir umut bile beslemiyordu. Türkler bugün Azerbaycan'ı kontrol ediyor, Ermenistan'ı tehdit ediyor. Durum gerçekten değişti.

Türkiye, Kafkaslar, Orta Asya, Balkanlar ve Orta Doğu'da hem ekonomik hem de siyasi olarak geniş bir cephede ilerliyor.

Başta jeopolitik olmak üzere birçok alanda Rusya ile çelişkiler var. Kremlin bu süreçleri durduramaz, ancak yönlendirebilir. Barış güçlerinin Karabağ'a gönderilmesinde olduğu gibi.”

Kaynak: rosbalt-ru

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