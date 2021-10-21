DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Fenerbahçe - Antwerp maçını donmadan, HD kalitesinde kesintisiz canlı izle!
Fransa ekonomik krizin eşiğinde! Fransız basınından ''kıtlık'' uyarısı
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçını donmadan, HD kalitesinde kesintisiz canlı izle!
Taşıt kredisi faizleri düştü mü? Araç kredisi banka faiz oranları ne kadar oldu?
Bir balinanın kendi kendine patlama anı kameralara böyle yakalandı…
İBB burs başvurusu bitti mi? İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne zaman yatacak?
Zorla fuhuş yaptırılan evlerde 3 bin 300 prezervatif çıktı
Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?
Türkiye’nin de katılacağı Libya İstikrar Girişimi Konferansı toplanıyor
Cübbeli Ahmet: Seçme ve seçilme hakkı 40 yaşından büyüklere verilmeli
Mehmet Barlas: Problemli günlerin arifesindeyiz
Güncel kredi faiz oranları | Kredi faizleri düştü mü? (Konut-ev kredisi, ihtiyaç kredisi, araç kredisi)
Sedat Peker: 'Hepiniz yandınız, sizi rezil edeceğim'
Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var
Tarihin en ürkütücü ‘insan’ deneyleri

TIMETURK / DÜNYA / Rus Oryantalist Isaev: Türkiye gerçekten değişti, geniş bir cephede ilerliyor, durdurmak zor

Rus Oryantalist Isaev: Türkiye gerçekten değişti, geniş bir cephede ilerliyor, durdurmak zor

Rus oryantalist Isaev, “Türkiye, Kafkaslar, Orta Asya, Balkanlar ve Orta Doğu'da hem ekonomik hem de siyasi olarak geniş bir cephede ilerliyor. Türkler bugün Azerbaycan'ı kontrol ediyor ve Ermenistan'ı tehdit ediyor. Onları durdurmak zor. Durum gerçekten değişti” dedi.

2 Saat Önce
2021-10-21 09:00:04
Rus Oryantalist Isaev: Türkiye gerçekten değişti, geniş bir cephede ilerliyor, durdurmak zor

Rus basını ve haber sitelerinde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili haber ve yorumlardaki artış dikkat çekiyor. Rus oryantalist Gumer Isaev, “Türkiye gerçekten değişti, geniş bir cephede ilerliyor, durdurmak zor” dedi.

Rus Rosbalt.ru sitesinde yayımlanan haberde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tartışmak zor. 50 yıl önce Türkiye, Sovyet Transkafkasya'da herhangi bir umut bile beslemiyordu ve bugün Türkler Azerbaycan'ı kontrol ediyor ve Ermenistan'ı tehdit ediyor. Durum gerçekten değişti” denildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın, iradelerini tüm dünyaya dikte eden "bir avuç ülke" - İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri hakkındaki sözleri yanlış yorumlanabilir.” Bu görüş, St. Petersburg Çağdaş Ortadoğu Araştırmaları Merkezi başkanı Gumer Isaev tarafından bir Rosbalt muhabiriyle yaptığı röportajda dile getirildi.

Gumer Isaev şunları söyledi: “Öncelikle çevirmenlerle iletişime geçmemiz ve Erdoğan tarafından kelimenin tam olarak ne kullanıldığını netleştirmemiz gerekiyor. Bu, Türkçe'den garip bir çevirinin ve bunun tersinin kurbanı olduğumuz ilk sefer değil - en azından düşürülen Rus uçağı için ‘özür' ifadesini hatırlayın. Kremlin daha sonra ‘Üzgünüm' duydu, ama aslında ‘Üzgünüm' idi.
Aynı zamanda Erdoğan'ın popülist olduğu, söyleminin her zaman sert ve kışkırtıcı olduğu açık. Bununla birlikte, ilk önce Batı'ya-ABD'ye ve Fransa'ya karşı geldi.
Neredeyse 80 yıl önce sona eren savaşın galiplerinin BM Güvenlik Konseyi'nde veto hakkına sahip olmasından pek çok ülkenin memnun olmadığı bir sır değil. Ve Erdoğan kesinlikle dünya siyasetinde değişen koşullara işaret ediyor. Bu arada, onunla tartışmak zor. 50 yıl önce Türkiye, Sovyet Transkafkasya'da herhangi bir umut bile beslemiyordu. Türkler bugün Azerbaycan'ı kontrol ediyor, Ermenistan'ı tehdit ediyor. Durum gerçekten değişti.
Türkiye, Kafkaslar, Orta Asya, Balkanlar ve Orta Doğu'da hem ekonomik hem de siyasi olarak geniş bir cephede ilerliyor.
Başta jeopolitik olmak üzere birçok alanda Rusya ile çelişkiler var. Kremlin bu süreçleri durduramaz, ancak yönlendirebilir. Barış güçlerinin Karabağ'a gönderilmesinde olduğu gibi.”

Kaynak: rosbalt-ru

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş