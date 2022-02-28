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Rus ordusu 'özel savaş' durumuna geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun caydırıcı güçlerinin takviyeli personelle özel savaş görevi durumuna geçirildiğini duyurdu.

1 Saat Önce
2022-02-28 17:33:13
Rus ordusu 'özel savaş' durumuna geçti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanlığı görev vardiyaları, Kuzey ve Pasifik filoları ile Uzun Menzilli Havacılık Komutanlığının, takviyeli personelle özel savaş görevi durumuna geçirildiği" yönünde rapor verdiği bildirildi.

Putin, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve NATO ülkelerinin üst düzey yetkililerinin açıklamalarını gerekçe göstererek, Rus ordusunun caydırıcı güçlerinin özel savaş görevi durumuna geçmesini emretmişti.

Rus ordusunun caydırıcı güçleri, nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsıyor. (AA) .

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