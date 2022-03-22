DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İhracatta yeni rota belli oldu
Bursa'da depremin şiddeti büyüklüğü kaç? Bursa'da deprem hangi ilçede oldu? Deprem merkez üssü neresi?
Samsun'da yarın (23 Mart) okullar tatil mi? Samsun'da hangi ilçelerde okullar tatil (22 Mart)
Kripto paralar halkın afyonu mu?
Rus ordusu Mariupol'a ''çok güçlü'' iki bomba attı
Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'da
Bingöl'den acı haber: 2 polis şehit oldu
Türkiye U19 - İskoçya U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Zelenski'den Papa'ya davet
Baykar'dan ‘sahte kripto para’ açıklaması
15 saat feribot bekliyorlardı, 5 dakikada geçiliyor
23 Mart benzin ne kadar oldu? Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam yapıldı? (23 Mart Çarşamba)
Disney Channel Türkiye kapatılıyor mu? Disney Channel Türkiye kapandı mı? Çizgi film kanalı Disney Channel haberi...
Altınbank nedir? Altınbank kimin? Altınbank ne zaman açılacak?
TGB, İslami Gençlik Kurultayı'na Türkiye’den tek davetli olarak katılacak

TIMETURK / DÜNYA / Rus ordusu Mariupol'a ''çok güçlü'' iki bomba attı

Rus ordusu Mariupol'a ''çok güçlü'' iki bomba attı

Rus ordusunun Ukrayna’nın Mariupol şehrine iki 'çok güçlü bomba' attığı bildirildi.

28 Dakika Önce
2022-03-22 17:00:20
Rus ordusu Mariupol'a ''çok güçlü'' iki bomba attı

Mariupol Belediye Meclisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun saldırılarının devam ettiği Mariupol'a Rus güçlerinin havadan iki çok güçlü bomba attığı ve bunun sonucunda şehrin daha da büyük bir yıkıma maruz kaldığı belirtildi.

"ŞEHİR DAHA DA BÜYÜK BİR YIKIMA MARUZ KALDI"

Açıklamada, "Düşman, Ukrayna'nın Mariupol şehrini aşağılık bir şekilde yok etmeye devam ediyor. Rus hava kuvvetleri, bugün iki çok güçlü hava bombası attı. Şehir daha da büyük bir yıkıma maruz kaldı." ifadesi kullanıldı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş