'Rus ordusu, İsrail’e ait savaş uçaklarına S-300 ile karşılık verdi'

Rus kuvvetlerinin, İsrail’in geçtiğimiz hafta Suriye’nin kuzeybatısındaki Masyaf bölgesine yönelik hava saldırısı sırasında İsrail’e ait savaş uçaklarına S-300 uçaksavar füzeleriyle karşılık verdiği iddia edildi.

İsrail merkezli Channel 13'ün haberine göre, Rusya'nın İsrail konusundaki tutumunda büyük bir kaymaya işaret eden olay, geçtiğimiz Cuma gecesi İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye'deki Masyaf bölgesi yakınlarındaki birkaç hedefi vurduğu sırada meydana geldi.

Söz konusu haberde, İsrail uçakları bölgeyi terk ederken Suriye tarafından S-300 füzelerinin ateşlendiği bildirilerek, Suriye'nin S-300 hava savunma sisteminin Rus ordusu tarafından işletildiği ve onların onayı olmadan ateşlenemeyeceğine dikkat çekildi.

S-300'lerin İsrail'e ait savaş uçaklarına kilitlenmeyi başaramadığı ve bu nedenle savaş uçakları için ciddi bir tehdit oluşturmadığı da belirtildi.

Haber teyit edilirse, bu S-300'lerin Suriye semalarında İsrail'e ait savaş uçaklarına karşı ilk kullanımını işaret edecek.

Bu adım, Suriye'de Hizbullah ve İran ile bağlantılı bölgelere yapılan silah sevkiyatlarını yüzlerce hava saldırısıyla hedef aldığı iddia edilen İsrail için endişe verici bir gelişme olacak.

Channel13, İsrail savaş uçaklarına karşı S-300 füzeleri fırlatılmasının tek seferlik bir olay olup olmadığı veya Rusya'nın İsrail'e yönelik politikasını değiştirdiğine dair bir işaret olup olmadığının belli olmadığını belirtti.

İsrail, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından Moskova ile Kiev arasında ince bir çizgide yürümeye çalıştı, ancak son zamanlarda Rusya'ya yönelik eleştiri seviyesini artırdı.

Rusya, Suriye'ye hava savunması sağlamanın yanı sıra, Suriye'deki güçlerini korumak için S-400 hava savunma sistemlerine de sahip, ancak hiçbir zaman İsrail uçaklarını hedef almadı.

İsrail ve Rusya, Suriye semalarına olası kaza ve karşılaşmaları engellemek amacıyla çatışma önleme hattı kurdu.

Kaynak: Şarkul Avsat