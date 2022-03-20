'Rus ordusu hedeflere ulaşamadı, Putin nerede hata yaptı?'

Rus ordusu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in stratejisini Ukrayna savaşı stratejisi üzerine açıklamalarda bulunan emekli Tuğgeneral Nejat Eslen dikkat “Rus ordusu bugüne kadar hedeflerini ele geçiremedi' dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının 25. gününde çatışmalar devam ederken Moskova'da ise terginlik yaşanıyor.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ele geçirmeye çalışırken, Karkov bölgesine yapılan saldırılar da henüz son bulmadı.

Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da İvano-Frankivsk bölgesinde bir cephaneyi ilk defa “Kinjal” hipersonik füze kullanarak vurduğunu duyurdu.

Bununla birlikte Rus ordusu, savaşın dördüncü haftasında geniş bir cephede savaşmak zorunda kaldı.

RUS ORDUSU NEDEN BAŞARILI OLAMADI?

Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, Rus ordusu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in stratejisini Gerçek Gündem'e değerlendirdi.

“Rus taarruzları, bugününe kadar beklenen başarıyı elde edemedi” diyen Eslen, “Putin'in çoklu siyasal amaçlara yönelmesi, Rus ordusunun da çoklu askeri hedeflere yönelmesine neden oldu” diye belirtti.

Eslen devamında, “Bu nedenle Rus ordusu çok geniş bir cephede savaşmak zorunda kaldı. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Rus ordusu taarruzlarını dört ayrı istikamette geliştirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun Kiev ve Karkov'da net bir başarı sağlayamadığını söyleyen Eslen, “Dünyanın ikinci büyük ordusu olarak bilinen Rus ordusu niye bugüne kadar seçtiği hedefleri ele geçiremedi” diye sordu.

Eslen şunları ifade etti:

“Rus ordusu, sıklet merkezini Kiev şehrini ele geçirmek amacıyla yaptı ancak dört tarafından çevreleyemedi. Orta bölgede Karkov'u ele geçirmek amacıyla başlayan taarruz ise hala devam etmekte. Güneyde Donbass ve Kırım kuzeyi bölgesindeki Rus taarruzları kısmi başarılar elde ettiyse de henüz arzu edilen hedeflere ulaşamadı.

Dünyanın ikinci büyük ordusu olarak bilinen Rus ordusu niye bugüne kadar seçtiği hedefleri ele geçiremedi? Bütün bu harekatın geldiği durumu günümüzden 2500 yıl önce yaşayan Çinli strateji teorisyeni Sun Tzu'nun öğretileri üzerinden değerlendirmeye çalışalım.”

Sun Tzu der ki: Uzun süren savaştan fayda sağlayan ülke olmamıştır, savaşta amaç uzun seferler değil zaferdir. Savaşta asıl hedef ise düşmanın ülkesini bütünüyle ve zarar göremeden ele geçirmektir. Yıkmak ve parçalamak yarar sağlamaz.

Rus ordusunun harekatına baktığımızda savaşın giderek uzadığını Rusların askeri hedefleri ele geçirmekte zorlandığını ve savaş uzadıkça da Rusya'nın hem dış hem de iç baskılar nedeniyle zorda kalabileceğini söyleyebiliriz.”

"ŞEHİRLERİN DÜŞÜRÜLMESİ HER ZAMAN ZORDUR"

Nejat Eslen değerlendirmesinin devamında, Rus birliklerinin savaşı kazanmak için şehirleri hedef aldığını, sivillerin öldürülmesinin ise savaş hukukuna aykırı olduğunu söyledi.

Eslen ayrıca “Putin'in ordusu hedef olarak şehirleri seçmiştir, şehirlerin düşürülmesi ise her zaman zordur. Ayrıca Ukrayna ordusu, kuşatılan şehirlerin düşmesini önlemek için savunmasını iyi tertiplemiş olup direnç göstermektedir” diye belirtti.

Eslen şunları söyledi:

“Sun Tzu'nun ifadesinin aksine manevra birlikleriyle amaçlarına ulaşmayan Rus birliklerinin Ukrayna şehirlerini hedef yaparak ateş gücüyle yıkıma girdiğini izliyoruz. Bu durum şehirlerde yaşayan sivillerin de zarar görmesine neden olmaktadır. Sivillerin hedef yapılması ise hem savaş hukukuna hem de etiğine aykırıdır.

Sun Tzu der ki: Bütün savaşları çarpışarak kazanmak ustalık değildir, ustalık düşmanın direncini çarpışmadan kırmaktır. Bu nedenle usta liderle düşmanının birliklerine savaşmadan boyun eğdirir, şehirleri kuşatmadan ele geçirir, harekatı uzatma krallığı devirir.

Sun Tzu'nun burada ifade ettiği dolaylı tutum stratejisidir. Putin ise siyasi amaçlarına ulaşmak için ordusunu kullanmakta ve çarpışarak hedeflerine ulaşmak istemektedir. Putin'in ordusu hedef olarak şehirleri seçmiştir, şehirlerin düşürülmesi ise her zaman zordur. Ayrıca Ukrayna ordusu, kuşatılan şehirlerin düşmesini önlemek için savunmasını iyi tertiplemiş olup direnç göstermektedir.

Sun Tzu der ki: Eğer düşmanını ve kendini tanıyorsan yüz kere de savaşsan sonucundan korkmamalısın; eğer kendini tanıyor fakat düşmanını bilmiyorsan kazandığın her zafere karşılık bir de yenilgi alırsın. Eğer düşmanını da kendini de tanımıyorsan, her savaşta yenilirsin.”

PUTIN'İN HESAPLAYAMADIKLARI

Rusya'nın, Ukrayna ordusunun kabiliyetlerini iyi hesaplayamadığını belirten Eslen şunları söyledi:

“Bugüne kadar cereyan eden savaşta gördüğümüz şudur: Rusya, Ukrayna ordusunun yeteneklerini iyi hesaplayamamış ve direncini tahmin edememiştir. Ayrıca, Ukrayna ordusu Ukrayna halkıyla beraber topyekun savunma yapmaktadır. Putin'in bunu da iyi hesaplamadığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber Batılıların Ukrayna ordusuna sağladığı tanksavar ve uçaksavar silahları ve silahlı hava araçları Ukrayna ordusunun direncini artırmaktadır. Bütün bunlar Putin'in Ukrayna ordusunu iyi analiz etmediğini göstermektedir. Ayrıca Putin kendi ordusunun yeteneklerini de iyi hesaplayamamıştır.

Bu harekatta kullanılan kuvvetlerin, harekatın hedeflerini ele geçirmek için yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Yapılan savaş planı da seçilen askeri hedeflerin ve siyasi amaçların elde edilmesi için yeterli değildir. Bütün bunlar Sun Tzu'nun ifade ettiği gibi, Putin'in hem Ukrayna ordusunu hem de kendi ordusunu iyi tanımadığını göstermektedir. Bütün bu nedenlerle daha fazla sivil can kaybını önlemek amacıyla Putin siyasi amaçlarını ve askeri hedeflerini küçülterek bir an önce barış masasına oturmalıdır.”

Kaynak: gercekgundem.com .