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TIMETURK / DÜNYA / Rus ordusu, Harkiv'de yatılı okula saldırdı

Rus ordusu, Harkiv'de yatılı okula saldırdı

Ukrayna'ya saldırısını sürdüren Rus ordusu, Harkiv'e bağlı Oskilska bölgesinde psikonörolojik yatılı okulu vurdu.

2 Saat Önce
2022-03-11 16:33:00
Rus ordusu, Harkiv'de yatılı okula saldırdı

Harkiv Valisi Oleh Synyehubov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırı sırasında okulda 330 kişinin bulunduğunu duyurdu.

Synyehubov, okulda bulunanlardan 50'sinin yürüme zorluğu çeken, 10'nun ise tekerlekli sandalyeye mahkum öğrenciler olduğunu söyledi.

73 kişiyi komşu yatılı okula tahliye etmeyi başardıklarını aktaran Synyehubov, yaralı ve ölü sayısını netleştirmeye çalıştıklarını kaydetti. AA .

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