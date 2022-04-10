Rus ordusu doğuya ilerliyor

Rus ordusu, Ukrayna'nın doğusuna yöneldi. Rus askeri konvoyunun Donbas'a doğru ilerleyişi uydu görüntüleri ile tespit edildi.

Harkiv'deki saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, ateş altındaki bir başka şehir de ülkenin güneyindeki Mikolayiv oldu.

Ukrayna, Kiev çevresinden çekilen Rus ordusunun ülkenin doğusunda taarruz operasyonlarına yoğunlaştığını bildirdi. Uydu görüntüleri de Rus askeri konvoyunun Donbas'a doğru ilerlediğini gösteriyor.

Ukrayna'da sivil yerleşimler de Rus ordusunun hedefinde. Harkiv bölgesine bağlı Dergaçi kasabasına yapılan saldırıda 2 kişi öldü. Rus güçleri, Luhansk bölgesinde de bir okul ile bir binayı vurdu.

Dnipro bölgesindeki saldırıda, 1 kişi yaralandı. Ukraynalı yetkililer, bombardımanda Dnipro Havalimanı'nın da yerle bir olduğunu açıkladı.

Ülkenin güneyindeki Mikolayiv de saldırıların hedefinde

Saldırıların hedefi olan Mikolayiv neredeyse üçte bir kadar nüfus şehri terk etmiş durumda.

800 bin nüfuslu, oldukça büyük bir şehir ama kent tamamen sessiz, sokaklar bomboş. Birçok insan sığınaklarda olası hava saldırısı ya da füze saldırısının korkusuyla yaşıyor.

"Çernobil Nükleer Santrali'nden radyoaktif madde çalındı"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk da bugünkü tahliyeler için 9 insani koridor açılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Ukrayna, Rus askerlerin Çernobil Nükleer Santrali'nden radyoaktif madde çaldığını öne sürdü. Savaşın başında Çernobil'e giren Rus birlikleri 31 Mart'ta geri çekilmişti.

TRTHaber .