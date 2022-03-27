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Rus oligarklar Türkiye'ye girebilir mi? Bakan Çavuşoğlu yanıtladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forumu’nun “Newsmaker” oturumunda soruları yanıtladı.

2 Saat Önce
2022-03-27 09:24:32
Rus oligarklar Türkiye'ye girebilir mi? Bakan Çavuşoğlu yanıtladı

Batı'nın yaptırım uyguladığı Rus oligarklar Türkiye'ye gelebilir mi” sorusuna yanıt veren Çavuşoğlu, “Prensip olarak ülkemizde yasal olan tüm aktivitelere izin veriyoruz. Yasal olmayan faaliyetlere de müsaade etmiyoruz. Bu sorunun yanıtı bu kadar net ve basit” dedi.

Rus oligarkların da Türkiye'yi ziyaret edebileceğini söyleyen Çavuşoğlu, “Eğer herhangi bir Rus vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etmek isterse elbette yapabilir. Ruslar şu anda turist olarak sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye gelebiliyor. Rus oligarkların Türkiye'de yapacağı işlerin uluslararası hukuka bir aykırılığı söz konusu değilse bunu değerlendiririz ancak aksi bir durum ise bu başka bir meseledir” diye konuştu.

Hürriyet'teki habere göre Çavuşoğlu, son dönemde gündeme gelen “Türkiye S-400'leri Ukrayna'ya versin” yönündeki tartışmalara ilişkin de “Bu kesinlikle masada değildir. Hiçbir şekilde biz bunu değerlendirmedik” dedi. .

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