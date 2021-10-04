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TIMETURK / DÜNYA / Rus nükleer denizaltısı hipersonik füze fırlattı

Rus nükleer denizaltısı hipersonik füze fırlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, hipersonik 'Tsirkon' füzesinin nükleer denizaltıdan ilk test atışının gerçekleştirildiğini duyurdu.

40 Dakika Önce
2021-10-04 16:15:18
Rus nükleer denizaltısı hipersonik füze fırlattı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus donanmasının dün Barents Denizi'nde füze testleri yaptığı belirtildi.

Söz konusu testler kapsamında Tsirkon adlı hipersonik füzenin de denendiği ifade edilen açıklamada, "İlk defa, nükleer denizaltıdan Tsirkon hipersonik füzenin test atışı başarıyla gerçekleştirildi. Füze, Barents Denizi'nde varsayımsal bir deniz hedefine fırlatıldı." bilgisi verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 19 Temmuz'da da Tsirkon'un ilk defa bir gemiden deneme atışını gerçekleştirmişti.

ABD'li yetkililer, söz konusu deneme atışına tepki göstermiş, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "ABD ve NATO'nun silah konusunda eşitliği bozan eylemlerine karşı önlemler aldık." ifadesini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018'de tanıttığı yeni hipersonik silahların arasında bulunan Tsirkon'un ses hızının 10 katına (Mach 10) kadar çıkabildiği ve 1000 ila 2000 kilometre menzile sahip olduğu açıklanmıştı.AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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