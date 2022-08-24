Rus milyarderin el konulan süperyatı satıldı

Yaptırım uygulanan Rus çelik milyarderi Dmitry Pumpyansky ile bağlantılı 75 milyon dolarlık bir süperyat salı günü Cebelitarık'ta açık artırmayla satıldı.

Beş güverteli, 72 metrelik Axioma gemisinin 63 teklif aldığı ve ABD yatırım bankası JPMorgan Chase'e satıldığı bildirildi.

Gemide altı lüks misafir kamarası, bir yüzme havuzu, bir 3D sinema odası, spor salonu, jakuzi ve tam donanımlı spa bulunuyor.

Gemiye Cebelitarık'a demirledikten sonra mart ayında el konuldu.

Bloomberg'e göre, Cebelitarık'taki Amirallik Marshall Ofisi salı günü yaptığı açıklamada, mühürlü tekliflerin değerinin ve teklif verenlerle ilgili bilgilerin gizli olduğunu belirtti.

İşlem tamamlandıktan sonra, yaklaşık iki hafta içinde gerçekleşecek olan satışla ilgili bilgiler açıklanacak.

Zengin Ruslara ait düzinelerce süperyat, Batı yaptırımlarının bir parçası olarak dünya çapında el konuldu. İlk satılan Axioma oldu.

Kaynak: Russian Today, TRTHaber .