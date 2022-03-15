Rus milyarder Abramovich'in özel Jeti İstanbul'a indi

Rus milyarder Roman Abramovich'in LX-RAY kuyruk tescilli Gulfstream tipi özel jeti akşam saatlerinde İsrail'den havalanarak, İstanbul'a geldi. Uçakta Abramovich'in olup olmadığı henüz bilinmiyor.