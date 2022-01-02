Rus mahkemesi Kırımlı siyasi tutukluyu Sibirya'ya sevk etti

Ukrayna vatandaşı Kırımlı siyasi tutuklu İvan Yatskin'in, Sibirya’da Kemerovo bölgesinin Belovo şehrinde bulunan ıslah cezaevine götürüldüğü öğrenildi. Yatskin’in acil tıbbi yardıma ihtiyacı olduğu bildirildi.

Hizb-ut Tahrir Davası çerçevesinde “Ukrayna'ya casusluk yapmaktan” yargılanan Ukrayna vatandaşı İvan Yatskin, Rusya'nın Sibirya'daki Kemerovo bölgesinin Belovo şehrinde bulunan ıslah cezaevine götürüldü.

Açlık grevine başladı

Avukat Nikolay Polozov siyasi tutuklu Yatskin'in durumu ile ilgili olarak, “Eldeki bilgilere göre orada sistematik baskıya maruz kalıyor. Zaten Ukrayna vatandaşlığına sahip olduğu için kaçmaya meyilli olarak kayıtlı. Siyasi tutsaksa kaçmaya meyillidir. Ayrıca Ukrayna vatandaşlığına sahip olduğu için aşağılayıcı muamele, hakaret ve tehditlere maruz kalmaktadır.” dedi.

Avukat Polozov, Yatskin'in açlık grevi yaptığını ve acil tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu da kaydetti.

11 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti

Rus işgali altındaki Kırım'daki Yüksek Mahkeme tarafından yapılan suçlamalar çerçevesinde İvan Yatskin'in 21 Mayıs 2021'de karar duruşması yapılmış, Rusya Ceza Kanununun 275. maddesi (vatana ihanet) çerçevesinde suçlanarak 11 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Mahkeme ‘devlet sırrı' gerekçesiyle Yatskin hakkındaki davanın tüm duruşmalarını kapalı bir şekilde düzenlemişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı Emine Ceppar, mahkemenin Ukrayna vatandaşı İvan Yatskin'e işkence uyguladığını ve bağımsız avukatların erişimini engellediğini hatırlatarak, “Söz konusu yasa dışı kararı kınıyoruz ve uluslararası toplumunu işgal altında bulunan Kırım'da devam eden insan hakları ihlallerine tepki göstermeye davet ediyoruz. Rusya, İvan Yatskin ve yasa dışı olarak alıkoyduğu diğer Ukrayna vatandaşlarını derhal serbest bırakmalıdır.” ifadelerini kullanmıştı.

Rus güçleri, 16 Ekim 2019 tarihinde Curçi (Pervomaysk) bölgesindeki Aybar köyünde yaşayan İvan Yatskin'i alıkoymuştu. Öte yandan FSB, ancak üç ay sonra Aralık 2019'da Yatskin'in alıkonulduğunu duyurmuştu.

Kırım'da yaşayan Yatskin'in, “Rusya'nın devlet sırrını teşkil eden” bilgileri Ukrayna Güvenlik Servisine (SBU) ilettiği iddia etmişti. SBU'dan yapılan açıklamada Yatskin'in SBU ile işbirliği yapmadığı belirtilmişti.

KırımHaberAjansı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.