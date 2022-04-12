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TIMETURK / DÜNYA / Rus lider Putin'den kritik Ukrayna açıklaması

Rus lider Putin'den kritik Ukrayna açıklaması

Rus lider Putin yeni açıklamasında 'Ukrayna'daki askeri operasyonun amaçlarına ulaşacağından şüphemiz yok' dedi.

2 Saat Önce
2022-04-12 12:27:23
Rus lider Putin'den kritik Ukrayna açıklaması

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 48. Güne girilirken Rusya Devlet Başkanı Putin'den yeni bir açıklama geldi.

Putin "Ukrayna'daki askeri operasyonun amaçlarına ulaşacağından şüphem yok. Bizim amacımız Donbas halkına yardım etmek. Ukrayna'da askeri operasyonla Rusya'yı koruyoruz. Başka seçeneğimiz yoktu. Rusya kendisini dünyadan izole etmeyi planlamıyor. Rusya'yı tecrit etmek de artık imkansız" ifadelerini kullandı. .

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