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Rus kozmonotlar: Sarı-mavi renkteki tulumların Ukrayna ile ilgisi yok
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Rus kozmonotlar: Sarı-mavi renkteki tulumların Ukrayna ile ilgisi yok

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen üç Rus kozmonot, sarı ve mavi renkte uçuş tulumu giyilmesinin Ukrayna ile bir ilgisi olmadığını söyledi.

1 Saat Önce
2022-03-20 11:11:45
Rus kozmonotlar: Sarı-mavi renkteki tulumların Ukrayna ile ilgisi yok

Rus kozmonotlardan Oleg Artemyev, kıyafet tercihlerine yönelik yaptığı açıklamada, "Üniformamızda gizli işaret veya sembol aramaya gerek yok" ifadesini kullandı.

Artemyev, tulumun Ukrayna bayrağını anımsatan renklerinin, basit renkler olduğunu ve Ukrayna ile bir bağlantısı bunmadığını söyledi.

Her mürettebatın tulum renklerini uzaya gönderilmeden 6 ay önce seçtiğini ve tulumların kişiye özel dikildiğini aktaran Artemyev, “Uzayda da olsak Başkanımız ve halkımızla birlikteyiz" dedi.

Rus uzay ajansına bağlı (Roscosmos) kozmonotlar Denis Matveyev, Sergey Korsakov ve Oleg Artemyev, 18 Mart'ta, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden bir Soyuz MS-21 ile uzaya gönderilmişti.

Uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yaklaştığı görüntülerde kozmonotların üzerinde mavi uçuş tulumu olduğu ancak aracın ISS'ye kenetlenmesinin ardından Ukrayna bayrağını anımsatan sarı ve mavi renkte tulum giydikleri görülmüştü. .

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