Rus konvoyuna ağır darbe

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 22. gününde savaş alanından Moskova'nın hiç görmek istemediği görüntüler gelmeye başladı. Yeni yayımlanan bir videoda, Rus kuvvetlerinin Doğu Ukrayna'da ağır bir darbe aldığını gösteriyor. Bölgedeki gözlemciler, 'Ukrayna'nın Rusya için ikinci bir Afganistan olma yolunda' ilerlediğini öne sürüyor.

Rusya-Ukrayna savaşının 22.gününde ülke genelinde şiddetli çatışmalar devam ederken, yayımlanan yeni bir videoda Doğu Ukrayna'dan gelen görüntüler Rus güçlerinin ağır bir darbe aldığını gösteriyor.

İngiliz Express gazetesinin haberine göre; Ukrayna tarafından yapılan açıklamada ise Rusya'nın 12 binden fazla askerini savaşta kaybettiği öne sürüldü. Sovyetler Birliği, Afganistan'ı işgali sırasında yaklaşık 15 bin askerini kaybetmişti.

Bölgedeki gözlemciler ise Ukrayna'nın Rusya için ikinci bir Afganistan olma yolunda ilerlediğini öne sürerken, Doğu Ukrayna'dan gelen görüntüler de Rus ordusunun ağır bir darbe aldığını gösteriyor.

Yeni yayımlanan bir videoda, Harkiv Oblastı'nda Ukrayna birlikleri tarafından yok edilen devasa bir Rus askeri konvoyunun kalıntılarını gösteriyor.

Görüntüler, Staryi Saltiv bölgesindeki bir yola kilometrelerce saçılan yanmış ve tahrip olmuş Rus zırhını gösteriyor.

Video, bir köy yolunda araba kullanan iki kadın tarafından çekilmiş.

Yıkım mahalline yaklaştıklarında kadınlardan biri şöyle diyor:

"Önde büyük bir yakın çatışma görüyorum."

İlk yanmış Rus askeri aracıyla karşılaştıklarında devam ediyor: "İşte buradasınız Rus köpekleri - bu sizin askeri teçhizatınız.

Ve askerleriniz çürüyen etrafa dağılmış durumda."

İki kadın, bir tedarik konvoyunun parçası gibi görünen çok sayıda tahrip olmuş kamyonu geçerek daha ileri gitmeye devam ederler.

Kadın devam ediyor: "Toprağımızı işgal eden herkese böyle olacak. Herkes böyle bir korku bekleyebilir."

Kadın, daha sonra sert bir şekilde, insan kalıntılarının, kopmuş kol ve bacakların yerde yatarken görülebildiğini belirtiyor.

Ruslar için şok edici bir yıkım ve sefalet sahnesi

Donets nehrinin sağ kıyısında bulunan Staryi Saltiv, Harkiv şehrine arabayla yaklaşık bir saat uzaklıkta. Harkiv, Rusya'nın işgalinin en başından beri savaşın ön saflarında yer aldı.

Şehir, umutsuzca onu ele geçirmeye çalışan Rus kuvvetleri tarafından korkunç ve sürekli bombardımana maruz kaldı.

Şehirdeki El Cezire muhabiri Charles Stratford ise, Rus bombardımanının yol açtığı yıkım sahnelerini anlattı.

Stratford şöyle dedi:

"Kesinlikle Ruslar için şok edici bir yıkım ve sefalet sahnesi. Durumu tanımlamak için kelimeler bulmakta zorlanıyorum. Ukrayna hava kuvvetlerinin üç Rus savaş uçağı, bir helikopter, üç insansız hava aracını imha ettiğini ve iki füzeyi vurduğunu söylediler.

Ukrayna ordusu ayrıca, Rusya'nın bu hafta Ukrayna şehirlerinin yoğun nüfuslu bölgelerini bombalamaya devam etmesine rağmen, askerlerinin Donestk, Luhansk ve Mykolaiv de dahil olmak üzere birçok cephede ilerleyemediğini söyledi."

Stratford yaptığı açıklamada, "Düşman, belirli bölgelerdeki geri çekilmelerde kayıplar vermeye devam ediyor" dedi. .