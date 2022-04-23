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Rus komutanın açıklamaları iki ülke arasındaki ipleri gerdi!

Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov, bir Rus komutanın Transdinyester'e yönelik sözleri nedeniyle Moldova Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

1 Saat Önce
2022-04-23 10:01:48
Rus komutanın açıklamaları iki ülke arasındaki ipleri gerdi!

Moldova Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Büyükelçi Vasnetsov'un bakanlığa çağrılarak, Rusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rustam Minnekayev'in Transdinyester'e yönelik sözlerinin derin endişe yarattığının iletildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu açıklamalar asılsızdır ve Rusya'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde Moldova'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleyen tutumuyla çelişmektedir." ifadesi kullanıldı.

Minnekayev, dün yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın güneyini kontrol etmek, Rusça konuşan nüfusa baskı gerçeklerinin olduğu Transdinyester'de bir çıkış yolu sağlayacak." diye konuşmuştu.

MOLDOVA'NIN TRANSDİNYESTER MESELESİ

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında kalan Transdinyester de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 22 Temmuz 1992'de ateşkesle son bulmuştu.

"Barış gücü" adını verdiği askeri birliklerini Transdinyester'e yerleştiren Rusya'nın, bölgenin desteklenmesi için her yıl milyonlarca dolar aktardığı belirtiliyor.

"BU SADECE BİR BAŞLANGIÇ"

Ukrayna Devlet Başkan Volodimir Zelenski, yayımladığı video mesajında, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir başlangıç olarak öngörülmüştü. Sonra diğer ülkeleri ele geçirmek istiyorlar. Doğal olarak, Rusya'nın bu hırsını kırmak için kendimizi gerektiği kadar savunacağız." demişti. .

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