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TIMETURK / DÜNYA / Rus istihbaratından Ukrayna açıklaması: 2008'deki Gürcistan’a benziyor

Rus istihbaratından Ukrayna açıklaması: 2008'deki Gürcistan’a benziyor

Rusya, Ukrayna'daki durumun 2008 yılındaki Gürcistan savaşının öncesine benzediğini açıkladı. Ukrayna'ya saldırmak gibi bir planının bulunmadığını ancak Ukrayna’daki NATO silahlarının endişe yarattığını vurguladı.

2 Saat Önce
2021-11-22 19:32:10
Rus istihbaratından Ukrayna açıklaması: 2008'deki Gürcistan’a benziyor

Ukrayna krizi derinleşiyor. Ukrayna konusunda Rusya'dan arka arkaya açıklamalar geldi. Rus Dış İstihbarat Servisi Ukrayna'daki durumun 2008 yılında Gürcistan'la yapılan savaş öncesindeki koşullara benzediğini açıkladı.

Kremlin: Ukrayna'ya saldırmak gibi askeri bir planımız yok

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı "işgal etmeye" yönelik hazırlıklar yaptığıyla ilgili iddiaları değerlendirdi. “Moskova'nın böyle bir planı yok” dedi.

Sözcü, Ukrayna'yı suçladı. Kiev yönetiminin NATO silahlarıyla Moskova'yı kışkırtmaya çalıştığını öne sürdü.

"Bu kışkırtmalar önemli ölçüde artıyor. Üstelik bu kışkırtmalar, NATO'nun Ukrayna'ya sağladığı silahlarla yapılıyor. Tüm bunlar mevcut Minsk anlaşmalarına aykırı.”

“Minsk anlaşmalarının uygulanmasını bekliyoruz”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Ukrayna'nın Amerika Birleşik Devletleri tarafından verilen anti-tank füzelerini kullanarak cephe hattında provokasyon yaptığını iddia etti.

"Amerika Birleşik Devletleri'nin Kiev'e baskı yaparak Minsk anlaşmalarının uygulanmasını bekliyoruz" dedi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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