DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9417 ₺

EURO

18,3911 ₺

ALTIN

1.033,19 ₺

BİST

2.723,67 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Rus isimden 'Türkiye'ye gitmesinler engel olalım' çıkışı

Rus isimden 'Türkiye'ye gitmesinler engel olalım' çıkışı

Lokomotif Moskova'nı bir dönem başkanlığını yapan Olga Smorodskaya, Rus futbolcuların Türkiye'ye gitmesine izin verilmemesi çağrısında bulundu...

1 Saat Önce
2022-08-04 19:13:13
Rus isimden 'Türkiye'ye gitmesinler engel olalım' çıkışı

Rusya Premier Futbol Ligi'nin güçlü takımlarından Lokomotif Moskova'nı bir dönem başkanlığını yapan Olga Smorodskaya, Rus futbolcuların Türkiye'ye gitmesine izin verilmemesi çağrısında bulundu.

Smorodskaya, "lig seviyesi düşük olduğu" için Rus futbolcuların Türk kulüplerine gitmesine izin verilmemesi gerektiğini savundu.

Smorodskaya Rus basınına verdiği demeçte, “Türkiye'nin ligi pek güçlü değil. Dürüst olmak gerekirse, herhangi bir Rus futbolcu orada rahatça oynayabilir. Diğer ülkeler yaptırımla yüzünden izin vermiyor diye Türkiye ligine gitmelerine gerek yok. Ben kimseyi bırakmazdım Biraz sabredip beklememiz gerekiyor ve güzel teklifler gelecek” dedi.

Zenit'i başarılı orta saha oyuncusu Magomed Ozdoyev, bu sezon Fatih Karagümrük ie sözleşme imzalamıştı.

Odatv.com

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş