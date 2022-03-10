'Rus işgaline molotof kokteylleri ile direnen Ukraynalılar alkışlanırken, taş atan Filistinli çocuklara hâlâ terörist deniliyor'

Batı'nın çifte standardına dikkat çeken İngiliz gazeteci Chris Doyle, 'Rus işgaline molotof kokteylleri ile direnen Ukraynalılar cesaretlerinden dolayı alkışlanırken, taş atan Filistinli çocuklara hâlâ terörist deniliyor' diyerek tepkisini dile getirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin 15. gününe girilirken Batı'nın savaştaki çifte standardı da tepki çekiyor.

"Batı, Moskova'yı işlediği suçlardan sorumlu tutmakta haklı, peki ya İsrail?" diye soran İngiliz gazeteci Chris Doyle, "Ukraynalı siviller Ruslara direnmek için molotof kokteyli yapmaya başladıklarında haklı olarak cesur kahramanlar olarak övülürler. Ancak Filistinli bir çocuk bir İsrail askerine taş atarsa, çocuk askeri mahkemeye çıkar ve dünya hiçbir şey söylemezken terörist olarak etiketlenir.” dedi.

Chris Doyle'nin Middle East Eye'de dikkat çeken yazısı şöyle:

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının apokaliptik dehşetinin ortasında, görünüm içler acısı - bu saldırganlık savaşı sadece Ukrayna'da değil, aynı zamanda Kremlin'in bedelini sivillerin ödeyeceği Rusya'da da sayısız kayıplara, kitlesel yerinden edilmelere ve uzun süreli acılara neden olacak.

Filistinliler için, uluslararası hukuka bağlılık için yeni keşfedilen bu batılı gayret, özellikle can sıkıcıdır.

Yine de, bir olumlu işaret var. Avrupa ve ABD , uluslararası hukukun önceliği ve hesap verebilirlik konusundaki desteklerini yeniden dile getirdiler. Putin 2014'te Kırım'ı işgal edip ilhak ettiğinde çok az şey yapmışken, bu sefer tepki çok daha iddialı. Liderler, Ukrayna'nın egemenliği için ayağa kalkma ihtiyacını ve savaş yoluyla toprak edinmeme şeklindeki kilit uluslararası hukuk ilkesini övdüler.

Yine de, gelişmekte olan dünyada - en azından Orta Doğu'da - birçokları için öne çıkan şey, bu tepkilerin neden ancak şimdi geldiğidir. Çoğu Ukraynalılara verilen desteği kıskanmıyor, ancak kendi mücadeleleri sırasında bunun nerede olduğunu merak ediyorlar. Suriye gibi savaşın yaralı olduğu ülkelerde insanlar Ukraynalıların neler yaşadığının fazlasıyla farkında.

Ne de olsa Suriye, şu anda Ukrayna'da kullanılan Rus silahlarının test alanıydı. Okulları ve hastaneleri Rus bombalarıyla dümdüz yatıyor. Bu bir haykırışa yol açsa da, şu anda gördüklerimizle karşılaştırıldığında hiçbir şeydi. Medyanın ilgisi hızla devam ederken, Suriyeli mültecilere yönelik endişeler kısa sürüyordu.

Ve Filistinliler için, uluslararası hukuka bağlılık için yeni keşfedilen bu batılı gayret özellikle can sıkıcıdır. İsrail işgalinin onlarca yılı boyunca , uluslararası toplum işgalle ilgili kendi yasalarını uygulamak için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Amerikalı ve Avrupalı ​​resmi açıklamalar konuyu büyük ölçüde görmezden geliyor, “işgal” terimini bile anmaktan çekiniyor.

Açık benzerlikler

Rusya'nın Kırım'ı işgali ile İsrail'in Filistin topraklarını ve Golan Tepeleri'ni işgali arasındaki benzerlikler ortada. Rusya'nın, İsrail'in işgal ettiği Filistin'de yaptığı gibi, yüz binlerce vatandaşını ilhak edilen yarımadaya yerleştirdiği bildiriliyor. Her iki operasyon da sömürge ve yasadışı.

Aynı zamanda, özellikle beyazlarsa, Ukraynalı mülteciler AB'ye kabul ediliyor - ancak geri dönüş haklarını ve uzun süredir verilmeyen tazminatları güvence altına almak söz konusu olduğunda Filistinli mültecileri kim destekliyor ?

Ukraynalı siviller Ruslara direnmek için molotof kokteyli yapmaya başladıklarında haklı olarak cesur kahramanlar olarak övülürler. Ancak Filistinli bir çocuk bir İsrail askerine taş atarsa, çocuk askeri mahkemeye çıkar ve dünya hiçbir şey söylemezken terörist olarak etiketlenir.

Gazze'deki Filistinliler de durum bakımından Ukraynalılarla benzerlikler görecekler. Tekrarlanan savaşlarda İsrail, Gazze'nin elektrik santrali, hastaneleri, üniversiteleri ve okulları da dahil olmak üzere sivil altyapıyı bombaladı. Uçuşa yasak bölge veya güvenli koridor için yapılan tüm uluslararası çağrılar neredeydi ?

15 yıldır Gazze'deki iki milyon Filistinli, İsrail-Mısır ablukası tarafından toplu olarak cezalandırılıyor. Toplu ceza bir savaş suçudur. Hamas ve diğer grupların İsrail içindeki sivil hedeflere roket fırlattığı doğru olsa da - aynı zamanda savaş suçları - uluslararası toplum İsrail'i kucaklarken Hamas'ı tecrit ediyor.

En çarpıcı ve ürkütücü fark, Batı'nın, İsrail'in Filistin'deki suçlarının aksine, Rusya'yı Ukrayna'daki suçlarından sorumlu tutması. Ukrayna savaşı bir haftadan biraz daha uzun ve şimdiden Rusya'ya bir dizi son derece sert yaptırım uygulandı. BP ve Ikea gibi küresel şirketler elden çıkıyor. Rusya, Dünya Kupası'ndan Eurovision Şarkı Yarışması'na kadar bir dizi spor ve kültürel etkinlikten ihraç ediliyor. Uluslararası Kedi Federasyonu, Rus kedilerini yarışmalardan bile yasakladı.

Hesap verebilirlik önlemleri

Bu tür eylemleri zorlayanların çoğu, İsrail'e karşı, antisemitik olarak kınanan boykot, elden çıkarma ve yaptırımlar hareketi gibi uluslararası hukuku ihlal ettiği için çok daha az önemli hamleleri eleştirenlerle aynı kişiler. ABD'de eyaletler, yasa dışı İsrail yerleşimleriyle iş yapmayı reddeden şirketlere karşı boykot karşıtı yasalar kullandı.



Boykotlar tartışmasız çok kör bir araçtır. Hesap verebilirlik önlemleri, mümkün olan en geniş ölçüde, savaş suçlarından fiilen sorumlu olanlara odaklanmalıdır. Bu, liderlerini demokratik olarak görevden almak için güvenilir bir fırsatı olmayan Ruslar için belki de daha fazla geçerlidir.

Halihazırda Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ukrayna'daki olası Rus suçlarıyla ilgili soruşturma başlattı. Filistinliler de aynı şey için uzun süre beklemek zorunda kaldı ve ABD, UCM'nin Filistin soruşturması başlatma kararını ağır bir şekilde eleştirdi.

İsrail'in destekçileri, Ukrayna ve Filistin'i karşılaştırmaya yönelik her türlü girişimi hemen ezip geçtiler. İftiraya Karşı Birlik'in başkanı Jonathan Greenblatt, Twitter'da şunları söyledi: "Bu karmaşıklığı Rusya'nın egemen ve barışçıl Ukrayna ulusuna karşı kaba güç kullanımıyla karşılaştırmak, İsrail-Filistin çatışmasını kasıtlı olarak yanlış tanıtmaktır."

Masum Ukraynalılar ve Ruslar, savaşa yakalanmış tüm halklar gibi desteğimizi hak ediyor.

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