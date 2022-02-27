Rus Interfax ajansının iddiası: Ukrayna heyeti, müzakere için Belarus'a gidiyor

Rusya’nın Ukrayna’ya Belarus’ta müzakereler için verdiği süre dolarken Rus haber ajansı Interfax son dakika olarak geçtiği haberde, 'Ukrayna heyetinin, Rusya'yla müzakere için Belarus'a gidiyor' denildi.

Rusya'nın, Ukrayna'ya müzakereler için Belarus'a gelmesine yönelik verdiği süre (TSİ) 15:00 itibarıyla dolmuştu.

Rus Interfax haber ajansı son dakika olarak geçtiği haberde, Ukrayna heyetinin Rusya'yla müzakere için Belarus'un Gomel şehrine gideceği aktarıldı.

Ajans, Ukrayna lideri Zelenski ile Belarus lideri Lukaşenko arasındaki telefon konuşmasından sonra bu kararın alındığını aktardı.

Kiev'den ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyet, Belarus'un Gomel şehrine geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Medinskiy, “Saat 15:00'e kadar buradayız ve Ukrayna tarafının Gomel'deki müzakereler için gelme kararını bekleyeceğiz.” ifadesini kullanmıştı.

Medinskiy son yaptığı açıklamada ise, "Ukrayna Gomel bölgesinde görüşme yapmayı kabul etti, Rus heyeti oraya gidiyor" sözlerini aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, sürenin dolmasına az bir süre kala yaptığı açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştüğünü duyurmuştu.

Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önermişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Basın Sözcüsü Sergei Nikiforov ise bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Belarus'taki müzakerelere katılmayacağını söylemişti. .