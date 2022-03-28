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TIMETURK / DÜNYA / Rus heyeti İstanbul'da

Rus heyeti İstanbul'da

Rusya-Ukrayna müzakereleri için İstanbul'a gelen Rus heyeti konaklayacakları Çırağan Sarayı'na giriş yaptı.

38 Dakika Önce
2022-03-28 19:06:02
Rus heyeti İstanbul'da

İstanbul'da yarın Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak müzakere için Rus heyeti İstanbul'a geldi. Rus heyeti taşıyan uçak 16.15 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Ardından heyet yoğun güvenlik önlemleri altında Beşiktaş'ta konaklayacakları Çırağan Sarayı'na giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün yapılan görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul'da yapılması karara bağlandı.

İstanbul'da yarın Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak müzakere için Rus heyeti İstanbul'a geldi. Rus heyetini taşıyan uçak saat 16.15 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Rus Başkonsolosluğu yetkilileri tarafından karşılanan heyet, yoğun güvenlik önlemi alınarak kalacakları otele geçti. DHA .

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