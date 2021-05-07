Rus halkı, Türkiye yasağına ikna olmadı

Ünlü kamuoyu yoklama kuruluşu Levada, Rusya'nın Türkiye uçuşlarını 1,5 aylığına askıya alma kararına Rusya vatandaşlarının nasıl baktığı sorusuna yanıt aradı. Ankete katılanların yüzde 41'lik bölümü kararın siyasi olduğunu düşündüğünü açıkladı.

Ünlü kamuoyu yoklama kuruluşu Levada, Rusya'nın Türkiye uçuşlarını 1,5 aylığına askıya alma kararına Rusya vatandaşlarının nasıl baktığı sorusuna yanıt aradı.



Ankete katılanların yüzde 41'lik bölümü kararın siyasi olduğunu düşünürken, yüzde 44'lük bir kesim tek gerekçenin "Rusyalıları pandemiden korumak" olduğu görüşünde. Katılımcıların yüzde 13'lük bir bölümü ise arada kalmış.



Levada analistleri, 55 yaş üstü katılımcılarda uçuş yasağını bir mecburiyet olarak görenlerin oranının yüzde 50'ye kadar çıktığına dikkat çekiyor. Daha genç yaş gruplarında ise kararın siyasi olduğu görüşü kuvvet kazanıyor.



18-24 yaş arasında katılmcıların yüzde 44'ü bu görüşte iken, 25-39 yaş grubunda oran yüzde 47'ye kadar yükseliyor.



Katılımcıların genelinde karara destek verenlerin oranı yüzde 49. Karşı çıkanlar ise yüzde 34.

Kaynak: Türkrus

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