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TIMETURK / DÜNYA / Rus haber sitesinin iddiası: Rusya, Türkiye sınırındaki Kamışlı’ya S-400 konuşlandırıyor

Rus haber sitesinin iddiası: Rusya, Türkiye sınırındaki Kamışlı’ya S-400 konuşlandırıyor

Suriye’nin kuzeyindeki Türkiye sınırında bulunan Kamışlı’daki Rus Hava Üssünde güvenliği sağlamak için Rus S-400 hava savunma sistemlerinin konuşlandırılacağı ileri sürüldü.

2 Saat Önce
2021-11-05 09:58:45
Rus haber sitesinin iddiası: Rusya, Türkiye sınırındaki Kamışlı’ya S-400 konuşlandırıyor

Meclis'te Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkereye izin çıkmasından sonra Suriye sınırında hareketlilik yaşanıyor.

Rus avia.pro sitesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, YPG/PKK'nın hakimiyeti altındaki Kamışlı'daki Rus askeri hava üssünde S-400 Triumph hava savunma kompleksinin konuşlandırılması için hazırlıklara başlandığı bildirildi.

Haberde, S-400'lerin ne zaman aktive edileceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

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Suriye kaynakları ise, S-400 Triumph hava savunma komplekslerinin bölgede yalnızca Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini operasyon başlatma girişimleriyle değil, aynı zamanda Suriye'yi koruma ihtiyacıyla da ilişkili olduğunu belirtiyor.

Rus sitesinin haberinde, S-400 hava savunma sisteminin konuşlandırılmasının, Kamışlı'daki hava üssüne geçtiğimiz hafta gönderilen Rus savaş uçakları için koruma sağlama ihtiyacı ile de ilişkili olduğu bilgisi de paylaşılmış.

Ayrıca, Rusya'nın bu eylemlerinin, İsrail'in Suriye Arap cumhuriyeti topraklarındaki gerilimi azaltmak için Rusya'nın taleplerine uymayı reddetmesiyle bağlantılı olduğu da belirtiliyor.

YPG/PKK'dan rejime "şartsız" diyalog çağrısı

Öte yandan Türk yetkilerinin Suriye'de terör örgütlerine karşı gerektiğinde müdahale edilebileceği yönündeki açıklamalarının ardından YPG/PKK'nın Esed rejimiyle yakınlaşması hız kazandı.

YPG/PKK elebaşlarından Eldar Halil, önceki gün Russia Today'in (RT) Arapça kanalına yaptığı açıklamada, Esed rejimiyle "şartsız" müzakereye hazır olduklarını belirtti.

Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları esnasında da Esed rejimiyle yakınlaşmıştı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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