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Rus güçlerinden Harkiv'e saldırı; 7 sivil öldü

Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv kentinin valilik binasına düzenlediği füze saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2022-03-02 00:49:08
Rus güçlerinden Harkiv'e saldırı; 7 sivil öldü

Harkiv Valisi Oleh Synyehubov, Rus ordusunun Harkiv'deki sivilleri ve sivil altyapıları acımasızca yok ettiğini açıkladı.

Synyehubov, Rus güçlerin gün içerisinde Harkiv'deki konutlara, hastaneye, üniversiteye füze attığını, bunun savaş suçu olduğunu belirtti.

AA-27093093

Valilik binasına bu sabah gerçekleştirilen saldırıdan da bahseden Synyehubov, ilk belirlemelere göre saldırıda 7 sivilin öldüğünü, biri çocuk 24 kişinin yaralandığını duyurdu.

Synyehubov, Novo-Bavarskiy Caddesi'ndeki bir apartmanın Rus uçaklarının bombalaması sonucu tamamen yıkıldığını ve çok sayıda insanın enkaz altında kaldığını açıkladı. AA .

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