Rus güçleri Ukrayna'nın bazı bölgelerinden çekiliyor
Çernihiv Valisi, Rus güçlerinin bölgeden çekilmeye başladığını duyurdu. 'Rus güçlerinin bir kısmı bölgede, füze saldırısı hala muhtemel' dedi. Kiev Bölgesel İdare Amiri de, Rus güçlerinin Hostomel'den ayrıldığını aktardı.
2022-04-01 12:19:22
Çernihiv Valisi, Rus güçlerinin bölgeden çekilmeye başladığını duyurdu. "Rus güçlerinin bir kısmı bölgede, füze saldırısı hala muhtemel" dedi.
Kiev Bölgesel İdare Amiri de, Rus güçlerinin Hostomel'den ayrıldığını aktardı.
Kiev Bölgesel İdare Amiri, Rusya Kiev'in kuzeyinden Belarus'a doğru bazı güçlerini çekmeyi sürdürüyor.
Ayrıntılar geliyor... .
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