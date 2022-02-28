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Rus güçleri liman şehrini ele geçirdi

Rus güçleri Berdyansk şehrindeki tüm kamu binalarını ele geçirdi

38 Dakika Önce
2022-02-28 02:58:21
Rus güçleri liman şehrini ele geçirdi

Ukrayna'ya saldıran Rus güçleri, liman şehri Berdyansk'taki tüm kamu binalarının kontrolünü ele geçirdi.

Berdyansk Vali Vekili Aleksandr Svidlo, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda, saatler önce şehre Rus güçlerine ait ağır askeri araçlar ve silahlı askerlerin girmeye başladığına şahit olduklarını aktardı.

Svidlo, Rus güçlerinin şehirdeki tüm kamu binalarının kontrolünü ele geçirdiğini belirtti.

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Şehrin ateş hattında olduğunu ve bu gecenin çetin bir gece olacağını ifade eden Svidlo, vatandaşları sığınaklardan çıkmamaya çağırdı. AA .

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