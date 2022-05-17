Rus gazından vazgeçen Avrupa'ya Putin'den yanıt: ''Ekonomik intihar''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus enerji kaynaklarından vazgeçme kararı alan Avrupa ülkelerinin enerji alanında benimsediği söz konusu politikaları ‘ekonomik intihar’ olarak niteledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, petrol piyasasıyla ilgili bir toplantı sırasındaki konuşmasında, “Belli ki (Avrupa'nın gözden çıkardığı) Rus enerji kaynakları ile beraber ekonomik faaliyeti artırma fırsatı da Avrupa'yı terk ederek dünyanın başka bölgelerine kayacak. İnanç için böylesine bir ekonomik adım atmak intihardır. Tabii ki bu Avrupa ülkelerinin iç meselesidir” dedi.

Putin, “Bizse pragmatik davranmalı ve her şeyden önce kendi ekonomik çıkarlarımıza göre davranmalıyız” diye ekledi.