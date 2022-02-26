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Rus gazetesi işgalin ne zaman biteceğini yazdı

Rus Moskovskiy Komsomolets gazetesi, askeri işgalin beş gün içerisinde bitebileceği yönünde bir tahmin yayınladı.

14 Dakika Önce
2022-02-26 09:20:01
Rus gazetesi işgalin ne zaman biteceğini yazdı

Rus basını Ukrayna'da devam eden askeri işgalin ne zaman sona erebileceği sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili analist görüşlerine başvuran Moskovskiy Komsomolets gazetesi, operasyonun beş gün içerisinde bitebileceği yönünde bir tahmin yayınladı.

Gazeteye konuşan Stratejik İletişim Merkezi Başkanı Dmitri Abzalov ve Yüksek Ekonomi Okulu Kompleks Avrupa Araştırmaları Enstitüsü yöneticisi Vasili Kaşin, bu yönde görüş bildirdi.

Türkrus'un haberine göre; Abzalov Rus ordusunun Doğu, Merkez ve Güney bölgeleri ele geçirdikten sonra Pridnyrster'e kadar bir koridor oluşturmasını beklediğini söyledi. Analist o andan itibaren müzakerelerin başlayacağı görüşünde.

Kaşin ise sahada yaşananlara dair henüz nesnel bir bilgiye sahip olunmadığına dikkat çekerek, genel tablonun daha sonra netleşeceğini belirtiyor.

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