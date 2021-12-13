Rus gazetesi duyurdu: Ukrayna, Bayraktar SİHA’nın ardından ANKA üretimine de başladı

Rus İzvestiya gazetesinin haberine göre, Ukrayna, Bayraktar SİHA’nın ardından ANKA üretimine de başladı

Ukrayna-Türkiye ile ortak kurdukları fabrikada, ANKA tipi insansız hava araçları (İHA) üretimine başlıyor.

Rus İzvestiya'nın Ukrayna cumhurbaşkanlığından Oleksiy Arestoviç'e dayandırılan haberine göre Türk ANKA'ların Türk-Ukrayna ortaklığında Ukrayna'da kurulan fabrikada, Türk ekipmanları ve Ukrayna jet motorlarının kullanılmasıyla üretileceği bildirildi.

ANKA araçlarının temel özellikleri hakkında yorum yapan Arestoviç, ANKA jet İHA'ları için Bayraktar'dan sonra "tüm özelliklerinde" onu aşan yeni nesil bir dron olacağını, ilk İHA partisinin fabrika tarafından gelecek yılın sonunda üretimlerinin tamamlanacağını söyledi.

ANKA İnsansız Hava Aracı, Şubat 2014'te Türk Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından oluşturuldu. Drone'nun geliştirilmesi, 2010 yılından bu yana Türk makamları tarafından bir dizi özel şirketle işbirliği içinde yürütülmektedir.

6 Aralık'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodymir Zelenskiy, ülkede modern askeri dronların üretimi için bir fabrika inşaatının başladığını duyurmuştu.

12 Kasım'da Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, ülkenin silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçları için Türkiye'den yeni bir parti Bayraktar saldırı uçağı satın alacağını söylemişti. Ona göre, Ukrayna insansız hava araçları kullanmayı planlıyor.

29 Eylül'de Bayraktar Savunma şirketi ile Ukrayna Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesinde personel eğitiminin yanı sıra Türk Bayraktar İHA'larının test ve servislerini yapacakları bir merkezin inşası konusunda anlaşma imzalamıştı.

Kaynak: haberrus.ru

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