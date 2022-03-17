DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
AK Parti’den ''asgari ücrete 2 kere zam'' açıklaması
Bakan Akar: Türkiye’nin hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkileri var
Nurettin Kaya kimdir? TÜİK Başkan Yardımcı Nurettin Kaya neden görevden alındı?
TÜİK Başkan Yardımcısı Umut Serhat İdman kimdir? Neden görevden alındı?
Altında yükseliş sürüyor mu? Gram altın kaç lira oldu?
ABD’li siyahi aktör Smollett, kefaletle serbest bırakıldı
18 Mart Bim broşürü | Bim Aktüel ürünler 18 Mart kataloğunda neler var? Bu hafta Bim'e ne geldi?
Rus gazeteciden Macron’un sığınma teklifine ret
Diyarbakır İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu kimdir? Lütfü İmamoğlu nereli?
Piyasaların gözü TCMB'den gelecek kararda
FED kararı emtia pıyasasını etkiledi
Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır kimdir? Yavuz Selim Karabayır nereli?
Meral Akşener, 'baba'ları karıştırdı: 'Batsın bu dünya'
Türkiye Enduro Şampiyonası heyecanı başlıyor!
18 Mart mazota indirim mi geldi? 18 Mart mazot indirimi gelecek mi? Benzin ve motorine indirim geldi mi?

TIMETURK / DÜNYA / Rus gazeteciden Macron’un sığınma teklifine ret

Rus gazeteciden Macron’un sığınma teklifine ret

Rusya'da televizyon kanalında akşam haberleri bülteni sırasında Rusya-Ukrayna savaşını protesto eden Marina Ovsyannikova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sığınma teklifini reddetti.

57 Dakika Önce
2022-03-17 10:23:19
Rus gazeteciden Macron’un sığınma teklifine ret

BFM TV'nin haberine göre, Ovsyannikova, Alman dergisi Der Spiegel'e verdiği mülakatta, ülkesini terk etmek istemediğini belirtti.

rus

Gazeteci, Macron'un Fransa'ya iltica teklifini, “Ben bir vatanseverim, oğlum daha da fazla vatansever. Hiçbir koşulda ayrılmak, başka yere gitmek istemiyoruz.” ifadeleriyle geri çevirdi.

Aklı başında kimsenin kardeş bir halka yönelik bu savaşı kabul etmeyeceğini söyleyen Ovsyannikova, eylemi için “Rusların da bu savaşa karşı olduğunu göstermek istedim. Batı'da birçok insan bunu anlamıyor.” ifadelerini kullandı.

wsi-imageoptim-Marina1

Olay nasıl olmuştu?

Rusya'nın federal televizyon kanallarından "Perviy Kanal”da önceki gün, akşam haberlerinin yayınlandığı sırada elinde "savaşa hayır" yazılı pankartla spikerin arkasından ekrana çıkan 43 yaşındaki Ovsyannikova, protestosunun ardından gözaltına alınmıştı.

Ovsyannikova, Moskova'da çıkarıldığı mahkemede, haber vermeden halka açık etkinlik düzenlemeyle ilgili yasayı ihlalden yargılanmış ve 30 bin ruble para cezasına çarptırılmıştı.

Babası Ukraynalı, annesi Rus olan Odessa doğumlu gazeteci, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını bir önce durdurmasını" istemişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş