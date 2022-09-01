Rus enerji şirketinin başkanı ölü bulundu

Lukoil Yönetim Kurulu Başkanı Maganov, pencereden düşerek hayatını kaybetti

Rus petrol şirketi Lukoil'in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov'un tedavi gördüğü hastanenin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus haber ajansı TASS'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Maganov'un kalp krizi geçirmesi nedeniyle Moskova'da bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Maganov'un, bu sabah hastanenin altıncı katında bulunan pencereden düşerek hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen haberde, Maganov'un anti-depresan ilaçlar kullandığı da vurgulandı.

Haberde, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve Maganov'un intihar ettiği şüphesi üzerinde durulduğu kaydedildi.

Şirket uçağına el koyma izni

Rus şirket ile ilgili dünya basınına yansıyan son haberde şirkete ait 45 milyon dolarlık uçağa el konulacağı gündem olmuştu.

ABD'nin Teksas eyaletindeki federal mahkeme, Adalet Bakanlığına Rus petrol şirketi PJSC LUKOIL'e ait 45 milyon dolar değerindeki uçağa el koyması için izin vermişti. Teksas Güney Bölge Mahkemesinin kararına göre, Adalet Bakanlığı PJSC LUKOIL'e ait Boeing 737-7EM tipi uçağa el koyabilecek.

Kararda, söz konusu uçağın ABD Ticaret Bakanlığının Rusya'ya yönelik yaptırımlarını delerek Rusya'ya seyahat ettiğine işaret edildi. AA .