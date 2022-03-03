Rus Donanması'ndan Bangladeş bayraklı gemiye saldırı
Ukrayna’nın Nikolayev kentinde bulunan Olvia Limanı'ndaki Bangladeş bayraklı gemi Rus donanması tarafından vuruldu.
2022-03-03 01:03:35
Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Rus Donanmasının, Ukrayna'nın Karadeniz'deki şehri Nikolayev'de bulunan Olvia Limanı limanında Bangladeş bayrağı bulunan bir geminin vurulduğunu açıkladı.
363 numaralı demirleme noktasında bulunan 'Banglar Samriddhi' gemisine Rus Donanması tarafından füze saldırısı düzenledi.
Gemide bir mürettebatın ağır yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
TRTHaber .
YORUMLAR (0)