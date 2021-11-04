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TIMETURK / DÜNYA / Rus donanması ABD gemisini takibe aldı

Rus donanması ABD gemisini takibe aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu birliklerinin bugün Karadeniz sularına giren ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisinin eylemlerini takibe aldığını duyurdu.

2 Saat Önce
2021-11-04 13:35:01
Rus donanması ABD gemisini takibe aldı

Rusya Karadeniz Filosu, Karadeniz sularına giren ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisini izlemeye aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Karadeniz Filosu kuvvetleri ve araçları, 4 Kasım'da Karadeniz havzasına giren ABD Donanması'nın bayrak gemisi Mount Whitney'in eylemlerini izlemeye başladı" ifadelerine yer verildi.

1 Kasım'da LCC-20 borda numaralı USS Mount Whitney adlı amfibi komuta kontrol gemisinin Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a ulaştığı öğrenilmişti.

ABD Donanması, geminin de en kısa zamanda Karadeniz'de tatbikat için USS Porter destroyerine katılacağını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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