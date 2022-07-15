Rus devlet televizyonunda tehdit gibi sözler: 'Varşova'ya kadar ilerleriz'

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken Batı ülkelerinin Ukrayna'ya silah desteğine Moskova yönetimi oldukça rahatsız. Rus devlet televizyonundan devam eden savaşla ilgili tehdit gibi sözler geldi. Sunucu Olga Skabeeva, ABD'nin silah desteğine devam etmesi durumunda Polonya'ya kadar ilerleyebileceklerini söyledi.

Rus devlet televizyonu ve analistleri, ABD'nin Ukrayna'yı silahlandırmaya devam etmesi durumunda; savaşın Polonya'ya da yayılacağını ifade etti.

Rus devlet televizyonu Russia-1'de (Rossiya-1) yayınlanan "60 dakika" adlı programda konuşan Rus sunucu Olga Skabeeva (Olga Skabeyeva), ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce "Üçüncü Dünya Savaşı başladı", "Bin tane Bayraktar TB2 düşürdük" tarzı spekülatif açıklamalar yapan Skabeeva, yaptığı yeni açıklamada; savaşın Polonya'ya sıçrayabileceğini söyledi.

"VARŞOVA'YA KADAR İLERLERİZ"

Rus ordusu; özellikle de Batı dünyasının Kiev'e verdiği silah desteğinden rahatsız. Geçtiğimiz hafta; ABD'nin gönderdiği Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemlerinin (HIMARS) Ukrayna'ya ulaşmıştı.

Bu konuya atıf yapan Olga Skabeeva, "Tanrı korusun! Eğer Amerikalılar 300 kilometre menzilli füzeleri gönderirse, durmayız. Varşova'ya kadar ilerleriz" dedi.

POLONYA SESSİZ KALDI

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Rus sunucunun ifadeleri sonrası Newsweek'in konuya dair sorularına yanıt vermedi.

Bu noktada, Polonya'nın NATO üyesi olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Bu yüzden böyle bir durumun gerçekleşme ihtimali yok denecek kadar az. Moskova yönetimi; böyle bir müdahalede NATO'nun 5. maddesini tetikleyeceğini, direkt olarak NATO'yla savaşacağını iyi biliyor.

Kaynak: superhaber.tv